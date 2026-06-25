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देवदूत बने समस्तीपुर रेलवे मंडल के लोको पायलट: इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाई 4 जिंदगियां... अब DRM से मिला सम्मान

समस्तीपुर में लोको पायलट की सूझबूझ से चार लोगों की जान बच गई. चलती ट्रेन के सामने पटरी पर आत्महत्या की कोशिश कर रहे लोगों को देखकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए. वहीं, अब DRM ने उन्हें सम्मानित किया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:51 PM IST
देवदूत बने समस्तीपुर रेलवे मंडल के लोको पायलट: इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाई 4 जिंदगियां... अब DRM से मिला सम्मान
Image Credit: जी मीडियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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