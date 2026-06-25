तीसरी घटना- 22 मई को रक्सौल-सिकटा स्टेशन से सामने आई, जब लोको पायलट मनोज कुमार -2 और सहायक लोको पायलट मणिभूषण कुमार एक गुड्स ट्रेन लेकर जा रहे थे. भारी-भरकम मालगाड़ी होने के बावजूद, जब उन्हें ट्रैक पर एक महिला सोती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दी. महिला पहले रेलवे ट्रैक से हट नहीं रही थी, तब सहायक लोको पायलट ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ना शुरू किया. बच्चे के पीछे-पीछे महिला भी ट्रैक से हट गई. पूछताछ में उसने बताया कि पति के छोड़ देने से परेशान होकर वह बच्चे के साथ आत्महत्या करने आई थी. बाद में दोनों को ट्रेन से स्टेशन लाया गया और ग्रामीणों के सुपुर्द कर दिया गया.