Samastipur News: ‘अभी मैं जिंदा हूं’ की तख्ती पहन दफ्तरों के चक्कर लगा रहा रिटायर्ड फौजी, भू माफियाओं ने कागजों में मरा हुआ किया घोषित

समस्तीपुर जिले से ऐसी घटना सामने आई है जो सबको हैरान कर रही है. यहां एक जिंदा रिटायर्ड फौजी को कागजों में मरा हुआ दिखा दिया गया है. भू माफियाओं ने उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया. अब वो फौजी खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है. वो गर्दन में एक तख्ती लटकाकर घूम रहा है, जिस पर लिखा है 'मैं जिंदा हूं'. लेकिन अभी तक कोई अधिकारी उसे जिंदा होने का प्रमाण नहीं दे पाया है. ये पूरा वाकया समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना इलाके के झखरा गांव का है.

63 साल के अरुण कुमार ठाकुर नाम के इस रिटायर्ड आर्मी जवान को अपनी जिंदगी साबित करने में बहुत मुश्किल हो रही है. वो अंचल कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक दौड़ रहे हैं. उन्होंने समस्तीपुर के डीएम को भी एक आवेदन दिया है, जिसमें बताया कि वो पूरी तरह स्वस्थ और जीवित हैं. लेकिन कागजों में वो मरे हुए हैं. पिछले कई महीनों से वो अधिकारियों से मिलकर खुद को जिंदा बताने की कोशिश कर रहे हैं. गांव में भी वो सीने पर तख्ती लगाकर घूमते हैं, ताकि लोग जानें कि वो अभी भी जिंदा हैं. तख्ती पर उन्होंने लिखा है 'मैं जिंदा हूं...'.

अरुण कुमार ठाकुर ने जी मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने कहा कि वो 2003 में भारतीय सेना से रिटायर हुए थे. दो साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया. उनके दो बेटे हैं, नीतेश कुमार और गंगेश कुमार. अरुण ठाकुर का कहना है कि गांव के कुछ भूमाफिया उनकी जमीन हड़पना चाहते थे. इसलिए 2014 में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया. उन्हें इसकी खबर तब लगी जब कुछ लोग उनकी खेत की जमीन पर कब्जा करने आए. ग्रामीणों ने बताया तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू चिंतामणि को वहां भेजा.

बहू जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने कहा कि अरुण ठाकुर को 11 साल पहले कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है. एक ग्रामीण ने मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी दी. घर आकर बहू ने ससुर को सब बताया. इसके बाद अरुण ठाकुर बहू के साथ कल्याणपुर अंचल ऑफिस गए. वहां से कोई ठीक जवाब नहीं मिला, बल्कि पंचायत सचिव से मिलने को कहा गया. फिर वो सीधे डीएम ऑफिस गए और डीएम रोशन कुशवाहा को आवेदन सौंपा. डीएम ने मामले को सीरियस लिया और जांच के आदेश दिए.

अरुण ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि भू माफियाओं ने उनकी जमीन हथियाने के लिए उनके दोनों बेटों को शराब की लत लगवाई. नशे में धुत करके 2024 और 2025 में करीब छह कट्ठा जमीन लिखवा ली. उन्हें इस फ्रॉड की भनक नहीं लगी, जब तक माफिया जमीन पर कब्जा करने नहीं पहुंचे. अब वो बहुत परेशान हैं और जिंदा होने का प्रमाण मांग रहे हैं.

समस्तीपुर के जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि मीडिया से उन्हें इस मामले की जानकारी मिली. एक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की बात हो रही है. ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है, इसलिए आवेदन की जांच कराई जाएगी. अगर कोई गड़बड़ी हुई तो दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा. अगर व्यक्ति जिंदा है तो प्रमाण पत्र को कैंसल करने के निर्देश दिए जाएंगे.