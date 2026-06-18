/समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: बाइक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत, 5 घायल

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे विभूतिपुर-बेगूसराय पथ पर खोकसाहा बसेरा बोर के पास गुरुवार सुबह बाइक और ऑटो के बीच हुई टक्कर में दंपति समेत तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के खदियाही गांव निवासी बंकू महतो के पुत्र राजकुमार महतो (50 वर्ष) और उनकी पत्नी संयोगिता देवी (45 वर्ष) के रूप में की गई है. तीसरे मृतक की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के अमसौर गांव निवासी हरे राम सहनी के रूप में हुई है. इस घटना में पांच अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेजा गया है. सभी घायल खानपुर के रहने वाले है