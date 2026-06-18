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समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: बाइक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत, 5 घायल

Samastipur News: विभूतिपुर में भीषण सड़क हादसे में दंपति समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए. खोकसाहा के पास बाइक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर में यह दर्दनाक घटना हुई.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 18, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:17 AM IST
समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: बाइक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत, 5 घायल
Image Credit: समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: बाइक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत, 5 घायल

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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