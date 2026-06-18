/समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: बाइक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत, 5 घायल

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Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे विभूतिपुर-बेगूसराय पथ पर खोकसाहा बसेरा बोर के पास गुरुवार सुबह बाइक और ऑटो के बीच हुई टक्कर में दंपति समेत तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के खदियाही गांव निवासी बंकू महतो के पुत्र राजकुमार महतो (50 वर्ष) और उनकी पत्नी संयोगिता देवी (45 वर्ष) के रूप में की गई है. तीसरे मृतक की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के अमसौर गांव निवासी हरे राम सहनी के रूप में हुई है. इस घटना में पांच अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेजा गया है. सभी घायल खानपुर के रहने वाले है
घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि अमसौर गांव के हरे राम सहनी समेत गांव के 10 लोग एक ऑटो पर सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए बेगूसराय के झमटिया घाट जा रहे थे. वहीं खदियाही गांव निवासी राजकुमार महतो अपनी पत्नी संयोगिता देवी के साथ बाइक से खेत देखने जा रहे थे. इसी दौरान खोकसाहा के बसेरा बोर के पास दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में राजकुमार महतो और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार हरे राम सहनी ने भी दम तोड़ दिया.
हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में सभी घायलों को विभूतिपुर CHC पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं अन्य पांच घायलों को गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. इनमें से तीन की हालत नाजुक बनी हुई है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि मलमास समाप्त होने के बाद अमसौर गांव के हरे राम सहनी और उनके गांव के अन्य लोग शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान करने जा रहे थे. परंपरा के अनुसार मलमास खत्म होने के बाद लोग गंगा स्नान करते हैं. इसी कारण सभी लोग बेगूसराय के झमटिया घाट जा रहे थे. रोसड़ा के डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. घायलों को सदर अस्पताल भेज दिया गया है तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है.