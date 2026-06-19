Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: टेंट हाउस में काम करने वाले दो दोस्तों की मौके पर ही मौत, बीमार पिता का इकलौता सहारा था राजू

समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: टेंट हाउस में काम करने वाले दो दोस्तों की मौके पर ही मौत, बीमार पिता का इकलौता सहारा था राजू

Samastipur News: समस्तीपुर के विद्यापतिनगर में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई. अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई इस घटना के बाद दोनों गांवों में शोक की लहर है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 19, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:55 PM IST
समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: टेंट हाउस में काम करने वाले दो दोस्तों की मौके पर ही मौत, बीमार पिता का इकलौता सहारा था राजू
Image Credit: समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: टेंट हाउस में काम करने वाले दो दोस्तों की मौके पर ही मौत

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समस्तीपुर में सड़क हादसा: टेंट हाउस में काम करने वाले दो दोस्तों की मौके पर ही मौत
Samastipur News7 min ago
2
Samastipur News13 min ago
3
Tej Pratap Yadav34 min ago
4
Begusarai News48 min ago
5
Mahagathbandhan51 min ago