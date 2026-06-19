/समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: टेंट हाउस में काम करने वाले दो दोस्तों की मौके पर ही मौत, बीमार पिता का इकलौता सहारा था राजू

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Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर में गुरुवार देर रात गढ़सिसई-घटहो मुख्य पथ पर गोलोरिया स्कूल के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है तथा परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतकों की पहचान गढ़सिसई वार्ड संख्या-6 निवासी कैलाश राम के 20 वर्षीय पुत्र राजू कुमार राम तथा बनघारा निवासी अरुण दास के 22 वर्षीय पुत्र अमित कुमार दास के रूप में की गई है.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर भेज दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने अज्ञात वाहन की चपेट में आने की आशंका जताई है. वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुट गई है तथा अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
इस घटना से गढ़सिसई एवं बनघारा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दुर्घटना के जिम्मेदार वाहन चालक की शीघ्र पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. मृतकों के परिजनों का कहना है कि दोनों टेंट हाउस में काम करते थे. गुरुवार को काम नहीं होने की वजह से दोनों साथ में बाजार गए थे. वहीं से लौटने के दौरान विद्यापतिनगर में किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
घटना की जानकारी परिजनों को पुलिस के माध्यम से मिली. दोनों मृतक अलग-अलग थाना क्षेत्रों के निवासी थे. मृतक राजू राम के पिता कई महीनों से बीमार थे, जिस वजह से उसके घर में कमाने वाला एकमात्र सदस्य राजू ही था. वह टेंट हाउस में काम करके अपने बीमार पिता का इलाज कराता था और पूरे परिवार का भरण-पोषण करता था.