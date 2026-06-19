/समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा: टेंट हाउस में काम करने वाले दो दोस्तों की मौके पर ही मौत, बीमार पिता का इकलौता सहारा था राजू

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर भेज दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने अज्ञात वाहन की चपेट में आने की आशंका जताई है. वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुट गई है तथा अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.