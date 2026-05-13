Samastipur News: पुलिस की गश्ती के बाद भी दलसिंहसराय में 1.5 लाख की लूट, उठ रहे सवाल

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दो अलग-अलग घटनाओं में लगभग 1.5 रुपए लाख लूटकर पुलिस गश्त व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया. पहली घटना थाने के पीछे स्थित SBI की मुख्य शाखा के पास हुई, जहां कुशेस्वर प्रसाद सिंह, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और उजियारपुर थाना क्षेत्र के महथी गांव के निवासी हैं. बैंक से 1.30 रुपए लाख निकालने के बाद एक साथी के साथ मोटर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे.

इस घटना के दौरान, बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पीड़ित को घेर लिया, नकदी से भरा एक बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए. दूसरी घटना सुबह करीब 7:00 बजे महावीर चौक और गुदरी पुल के बीच हुई. विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मुरियारी की रहने वाली प्रीति जिंटा समस्तीपुर जाते समय एक मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर जा रही थीं. उसी समय एक बदमाश ने उनके पर्स से 15,000 रुपये छीन लिए और तेज़ी से भाग निकला. दोनों पीड़ितों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी है.

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इस बीच, पिछले एक हफ्ते में दलसिंहसराय में लूट और झपटमारी की आधे दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं. अपराधों की इस लगातार बढ़ती घटनाओं ने बाजार, बैंक रोड और पुल के आस-पास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और अपराधियों को गिरफ़्तार करने की मांग की है.