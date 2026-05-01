समस्तीपुर लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा, कारोबारी को फंसाने के लिए खुद ही करवाई थी लूट

बिहार के समस्तीपुर जिले से एक ऐसी खबर आई है जो किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है. यहां मार्च के महीने में एक जर्दा कारोबारी से हुई 4.20 लाख रुपये की लूट का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. यह लूट सिर्फ पैसे छीनने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि एक बेगुनाह कारोबारी को जेल भिजवाने और उसकी कीमती जमीन पर कब्जा करने के लिए रची गई एक बहुत बड़ी साजिश थी. समस्तीपुर पुलिस ने इस मामले में तीन बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में इस पूरी धोखाधड़ी का सच सामने आ गया है.

समस्तीपुर के एएसपी संजय पांडेय ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी रेलवे स्टेडियम के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं. इसके बाद पुलिस की एक टीम ने आधी रात को वहां छापेमारी की. मौके से पुलिस ने तीन बदमाशों जितेंद्र कुमार, मो. दानिश अंसारी उर्फ दानिया और शुभम कुमार को धर दबोचा. इनके पास से पुलिस को दो देसी पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस भी मिले. जब पुलिस ने इनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो इन्होंने उस राज से पर्दा उठा दिया जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए.

गिरफ्तार बदमाश जितेंद्र ने बताया कि वह पहले भी जेल जा चुका है. जेल से बाहर आने के बाद वह जमीन कब्जा करने वाले गिरोह के साथ मिलकर काम करने लगा था. उसने खुलासा किया कि उसके चचेरे भाई नीरज और एक बड़े कारोबारी अरुण सर्राफ ने मिलकर यह पूरी योजना बनाई थी. दरअसल, वे एक कीमती जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उसमें दूसरे कारोबारी दीपक मोदी बाधा बन रहे थे. दीपक मोदी को रास्ते से हटाने के लिए नीरज और अरुण ने तय किया कि शहर में एक ऐसी लूट करवाई जाए जिसमें दीपक मोदी का नाम फंसाया जा सके, ताकि पुलिस उन्हें जेल भेज दे और पीछे से ये लोग जमीन पर कब्जा कर लें.

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साजिश के तहत, 9 मार्च को तीन बदमाश जर्दा कारोबारी अंकित गुप्ता के 'बाबूल इंटरप्राइजेज' नाम के प्रतिष्ठान में घुसे और वहां से 4.20 लाख रुपये लूट लिए. लूट के बाद, योजना के मुताबिक पुलिस को गुमराह किया गया और इस घटना में दीपक मोदी, पारस जैन और गोलू मोदी जैसे निर्दोष कारोबारियों का नाम आरोपियों के रूप में डलवा दिया गया. बदमाशों ने बताया कि इस काम के लिए उन्हें 50 हजार रुपये का हिस्सा भी मिला था. उन्हें भरोसा था कि पुलिस गलत लोगों को पकड़ लेगी और उनका काम आसान हो जाएगा.

बदमाशों ने सोचा था कि वे कानून की आँखों में धूल झोंक देंगे, लेकिन पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की. एएसपी ने बताया कि जितेंद्र नाम का बदमाश अंकित गुप्ता और अरुण सर्राफ दोनों का करीबी था, जिससे पुलिस को शक हुआ. पुलिस ने जब कड़ियाँ जोड़ीं, तो पता चला कि यह लूट केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि रंजिश और लालच की वजह से हुई थी. पकड़े गए बदमाशों ने माना कि उन्हें उम्मीद थी कि जब असली दुश्मन जेल चला जाएगा, तब वे आसानी से जमीन हड़प लेंगे. लेकिन इससे पहले कि वे अपने मकसद में कामयाब होते, पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया.

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इस मामले में पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अब जेल भेजा जा रहा है. पुलिस अब उन सफेदपोश लोगों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस पूरी साजिश की डोर हिलाई थी. इस घटना के खुलासे के बाद समस्तीपुर के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बेगुनाह लोग इस साजिश का शिकार न हो जाएं. पुलिस की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी सोच-समझकर किया जाए, कानून के लंबे हाथों से बचना नामुमकिन है.