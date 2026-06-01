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Samastipur News: समस्तीपुर के रोसड़ा में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग, नगदी और जेवरात समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख

Samastipur News: समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक घर जलकर राख हो गया. हादसे में नकद, जेवरात, अनाज और जरूरी कागजात समेत लाखों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई, प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सहायता देने का आश्वासन दिया है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:34 AM IST

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Samastipur News: समस्तीपुर के रोसड़ा में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग, नगदी और जेवरात समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत उदयपुर गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई. इस हादसे में एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि घर में रखा नकद, जेवरात, अनाज और जरूरी कागजात समेत लाखों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

मिली जानकारी के अनुसार, उदयपुर गांव निवासी मो. शमशाद बेगम के घर में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. आग की तेज लपटों को देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. वहीं, सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोक लिया गया.

आग लगने से घर में रखा करीब 20 हजार रुपये नकद, गहने-जेवरात, बक्सा, अनाज, कपड़े और महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए. घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता देने की अपील की है. घटना के संबंध में सीओ ने बताया कि अगलगी की इस घटना में पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

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