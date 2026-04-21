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समस्तीपुर सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था उजागर: सरकारी दावों की खुली पोल, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मरीज बेहाल

Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल की ग्राउंड रिपोर्ट बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत को उजागर करती है. डॉक्टरों की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता, लंबी कतारें और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव मरीजों की परेशानी बढ़ा रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:34 PM IST

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समस्तीपुर सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था उजागर: सरकारी दावों की खुली पोल, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मरीज बेहाल
समस्तीपुर सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था उजागर: सरकारी दावों की खुली पोल, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मरीज बेहाल

Samastipur News: बिहार सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत एक अलग ही तस्वीर पेश करती है. समस्तीपुर सदर अस्पताल की ग्राउंड रिपोर्ट में जो स्थिति सामने आई, वह न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है. जी बिहार-झारखंड की टीम जब अस्पताल पहुंची, तो वहां की अव्यवस्थाएं साफ तौर पर दिखाई दीं. करीब 60 लाख की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करने वाला यह अस्पताल खुद बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता नजर आया, जो व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है.

अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की गैरमौजूदगी साफ दिखी. जो कर्मचारी मौजूद थे, वे भी केवल औपचारिकता निभाते नजर आए. दवा काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई कई जरूरी दवाएं उपलब्ध ही नहीं थीं. इसके कारण मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी और बढ़ जाती है.

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ओपीडी की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं दिखी. सुबह से ही मरीज और उनके परिजन डॉक्टरों के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे. इतना ही नहीं, अस्पताल में पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है. मरीजों और उनके परिजनों को अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है, जो व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.

जांच के दौरान सिविल सर्जन राजीव कुमार भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब उनसे पानी की सुविधा को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने जांच का हवाला देकर जवाब देने से परहेज किया. अल्ट्रासाउंड वार्ड में भी डॉक्टर नदारद मिले, जिससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई. रोजाना 1000 से 1500 मरीजों का इलाज करने वाले इस अस्पताल में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही जरूरी संसाधन. मरीजों का कहना है कि यहां सिर्फ पर्चा बनवाने में ही कई घंटे लग जाते हैं, जिससे इलाज कराना और भी मुश्किल हो जाता है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

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