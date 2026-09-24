/समस्तीपुर सदर अस्पताल में सांप डसे युवक का इलाज और झाड़-फूंक एक साथ, डॉक्टरों ने 20 एंटी स्नेक वेनम देकर बचाई जान

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Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सांप के डसने के बाद भर्ती एक युवक का इलाज डॉक्टर एंटी स्नेक वेनम से कर रहे थे, वहीं उसके पास बैठी एक महिला भगत मंत्र पढ़कर झाड़-फूंक करती नजर आई. डॉक्टर जहां युवक की जान बचाने में जुटे थे, वहीं परिजन आधुनिक इलाज के साथ झाड़-फूंक का भी सहारा ले रहे थे. अस्पताल में इलाज और अंधविश्वास का यह मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है. पूरा मामला खानपुर थाना क्षेत्र के इलमसनगर के पास का है. यहां रहने वाले धनीलाल राम के 25 वर्षीय बेटे संजय कुमार राम को जहरीले सांप ने डस लिया. सांप के डसने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी. परिजन बिना देर किए उसे इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे.
युवक की गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल इलाज शुरू
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल इलाज शुरू किया. चिकित्सकों की टीम ने उसे एंटी स्नेक वेनम की 20 सुई दी. इलाज के बाद युवक की हालत में सुधार होने लगा और उसकी जान बचाई जा सकी. संजय के अस्पताल पहुंचने के बाद परिजनों ने इलाज के साथ झाड़-फूंक का सहारा भी लिया. इसके लिए नत्थुद्वार की रहने वाली महिला भगत दुखनी देवी को अस्पताल बुलाया गया। महिला भगत युवक के पास खड़ी होकर उसके पेट पर हाथ रखकर काफी देर तक मंत्र पढ़ती रही.
झाड़-फूंक से सांप के डसने की जांच का दावा
महिला भगत दुखनी देवी ने बताया कि संजय उसका रिश्तेदार है. उसे जानकारी मिली कि संजय को सांप ने डस लिया है, इसलिए वह अस्पताल पहुंची. उसने बताया कि झाड़-फूंक से पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को असली सांप ने डसा है या भूत सांप का मामला है. वहीं, परिजनों का कहना है कि सांप के डसने के बाद संजय की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए वे तुरंत उसे सदर अस्पताल लेकर आए. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और एंटी स्नेक वेनम दिया.
डॉक्टरों ने 20 एंटी स्नेक वेनम देकर बचाई जान
वहीं, सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में कार्यरत डॉ. राकेश रोशन चौधरी ने बताया कि सांप के डसने की स्थिति में मरीज को बिना समय गंवाए तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहिए. झाड़-फूंक के चक्कर में इलाज में देरी होने पर मरीज की जान जा सकती है. चिकित्सक के अनुसार, जहरीले सांप के काटने के बाद समय पर एंटी स्नेक वेनम मिलना बेहद जरूरी है. संजय को भी गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया और एंटी स्नेक वेनम की 20 सुई दीं. समय पर इलाज मिलने के कारण उसकी हालत में सुधार हुआ.