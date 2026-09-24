/समस्तीपुर सदर अस्पताल में सांप डसे युवक का इलाज और झाड़-फूंक एक साथ, डॉक्टरों ने 20 एंटी स्नेक वेनम देकर बचाई जान

Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सांप के डसने के बाद भर्ती एक युवक का इलाज डॉक्टर एंटी स्नेक वेनम से कर रहे थे, वहीं उसके पास बैठी एक महिला भगत मंत्र पढ़कर झाड़-फूंक करती नजर आई. डॉक्टर जहां युवक की जान बचाने में जुटे थे, वहीं परिजन आधुनिक इलाज के साथ झाड़-फूंक का भी सहारा ले रहे थे. अस्पताल में इलाज और अंधविश्वास का यह मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है. पूरा मामला खानपुर थाना क्षेत्र के इलमसनगर के पास का है. यहां रहने वाले धनीलाल राम के 25 वर्षीय बेटे संजय कुमार राम को जहरीले सांप ने डस लिया. सांप के डसने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी. परिजन बिना देर किए उसे इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे.