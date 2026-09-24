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समस्तीपुर सदर अस्पताल में सांप डसे युवक का इलाज और झाड़-फूंक एक साथ, डॉक्टरों ने 20 एंटी स्नेक वेनम देकर बचाई जान

Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल में सांप के डसने के बाद भर्ती युवक का डॉक्टरों ने एंटी स्नेक वेनम से इलाज किया, वहीं परिजनों ने झाड़-फूंक के लिए महिला भगत को भी बुलाया. डॉक्टरों ने समय पर इलाज को जरूरी बताया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 24, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:16 PM IST
समस्तीपुर सदर अस्पताल में सांप डसे युवक का इलाज और झाड़-फूंक एक साथ, डॉक्टरों ने 20 एंटी स्नेक वेनम देकर बचाई जान
Image Credit: समस्तीपुर सदर अस्पताल में सांप डसे युवक का इलाज और झाड़-फूंक एक साथ (zee media)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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