/समस्तीपुर में दिनदहाड़े छात्रा की हत्या, स्कूल जाते वक्त बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

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Samastipur Crime News: बिहार के समस्तीपुर जिले के वैनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. थाना क्षेत्र के केजिया मंगल स्थान के पास सोमवार सुबह स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा की आज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. छात्रा को तीन गोलियां मारी गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. सुचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए.
मृतका की पहचान केजिया वार्ड संख्या-14 निवासी उमेश ठाकुर की पुत्री सोनम कुमारी के रूप में हुई है. वह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा थी. परिजनों के अनुसार, सोमवार सुबह 9 बेज वह पैदल घर से स्कूल जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में हमलवारों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है.
घटना को लेकर मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की एक युवक से बातचीत होती थी और उसी युवक ने गोली मारकर उसकी हत्या की है. उन्होंने बताया कि आरोपी भी केजिया गांव का ही रहने वाला है. हलांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी की अधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.
इस मामले पर SP संजय पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए गए हैं तथा पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं. उन्हीं के अधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के अधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी तथा जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.