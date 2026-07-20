/समस्तीपुर में दिनदहाड़े छात्रा की हत्या, स्कूल जाते वक्त बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

मृतका की पहचान केजिया वार्ड संख्या-14 निवासी उमेश ठाकुर की पुत्री सोनम कुमारी के रूप में हुई है. वह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा थी. परिजनों के अनुसार, सोमवार सुबह 9 बेज वह पैदल घर से स्कूल जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में हमलवारों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है.