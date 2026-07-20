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समस्तीपुर में दिनदहाड़े छात्रा की हत्या, स्कूल जाते वक्त बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

Samastipur Crime News: समस्तीपुर के वैनी थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा सोनम कुमारी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए हैं.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 20, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:18 PM IST
समस्तीपुर में दिनदहाड़े छात्रा की हत्या, स्कूल जाते वक्त बदमाशों ने बरसाईं गोलियां
Image Credit: समस्तीपुर में दिनदहाड़े छात्रा की हत्या, स्कूल जाते वक्त बदमाशों ने बरसाईं गोलियांSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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