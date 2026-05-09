Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3210653
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

बंटनी थी कॉपियां, स्कूल में मिली पिकअप भर नोटबुक, SDM राजीव कुमार की कार्रवाई से मचा हड़कंप

Samastipur Latest News: समस्तीपुर SDM राजीव कुमार का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान बीआरसी परिसर में वित्तीय वर्ष 2024-25 की लेखन सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया.

 

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 09, 2026, 02:47 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर एसडीएम राजीव कुमार ने बीआरसी का किया औचक निरीक्षण
समस्तीपुर एसडीएम राजीव कुमार ने बीआरसी का किया औचक निरीक्षण

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) परिसर में बड़ी मात्रा में लेखन सामग्री और नोटबुक बरामद होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. यह मामला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया. बरामद सामग्री बीआरसी परिसर के समीप स्थित राजकीय मध्य विद्यालय, बिनगामा में रखी हुई पाई गई.

जानकारी के अनुसार, निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में करीब एक पिकअप लेखन सामग्री और नोटबुक मिली. बताया जा रहा है कि यह सामग्री वित्तीय वर्ष 2024-25 की है, जिसे नियमानुसार अप्रैल महीने से पहले ही छात्र-छात्राओं के बीच वितरित किया जाना था. मामले को गंभीर मानते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने तत्काल जांच शुरू कराने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान मोहनपुर की राजस्व पदाधिकारी खुशबू कुमारी भी मौजूद थीं. 

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में लेखन सामग्री का विद्यालय परिसर में रखा मिलना गंभीर अनियमितता की ओर संकेत करता है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच कराई जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 
सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से लेखन सामग्री वितरण में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को समय पर इसका लाभ नहीं मिल सका. वहीं, यह भी चर्चा है कि सामग्री को बेचने की तैयारी की जा रही थी. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लेखन सामग्री रखे गए कमरे को सील कर दिया है. एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और संबंधित कर्मियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में काल बनकर गिरा 100 साल पुराना बरगद, घर ढहने से बुजुर्ग की मौत

TAGS

Samastipur NewsSDM Rajiv Kumar

Trending news

Samastipur News
बंटनी थी कॉपियां, स्कूल में मिली पिकअप भर नोटबुक, SDM राजीव की कार्रवाई से हड़कंप
Samastipur News
समस्तीपुर में काल बनकर गिरा 100 साल पुराना बरगद, घर ढहने से बुजुर्ग की मौत
Saharsa news
सहरसा जहरीला मिड-डे मील मामलाः अब BEO ने विद्यालय के पूरे स्टाफ पर दर्ज FIR
Muzaffarpur News
सहेलियों को जिंदगी देकर खुद मौत की आगोश में सो गईं मुजफ्फरपुर की 2 बेटियां
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुरः छोटी सी पिकअप में ठूंस-ठूंस कर भरे थे 16 गोवंश, दो तस्कर भी धराए
Bhagalpur today weather
भागलपुर की आबोहवा हो सकती है खराब! आंधी-तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी
BPSC Students Protest
TRE4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन मामले में बड़ा एक्शन,4 नामजद और 5000 अज्ञात पर FIR दर्ज
archana tiwari
'तवायफ नहीं, डांसर हूं मैं', अर्चना तिवारी ने सामने आकर किया अनंत सिंह का बचाव
Nawada News
नवादाः ₹1.04 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन में अंतरराज्यीय गिरोह का सदस्य धराया
Motihari News
Motihari News: किराना स्टोर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों और एक कर्मचारी की जलकर मौत