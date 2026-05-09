बंटनी थी कॉपियां, स्कूल में मिली पिकअप भर नोटबुक, SDM राजीव कुमार की कार्रवाई से मचा हड़कंप

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) परिसर में बड़ी मात्रा में लेखन सामग्री और नोटबुक बरामद होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. यह मामला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया. बरामद सामग्री बीआरसी परिसर के समीप स्थित राजकीय मध्य विद्यालय, बिनगामा में रखी हुई पाई गई.

जानकारी के अनुसार, निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में करीब एक पिकअप लेखन सामग्री और नोटबुक मिली. बताया जा रहा है कि यह सामग्री वित्तीय वर्ष 2024-25 की है, जिसे नियमानुसार अप्रैल महीने से पहले ही छात्र-छात्राओं के बीच वितरित किया जाना था. मामले को गंभीर मानते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने तत्काल जांच शुरू कराने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान मोहनपुर की राजस्व पदाधिकारी खुशबू कुमारी भी मौजूद थीं.

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में लेखन सामग्री का विद्यालय परिसर में रखा मिलना गंभीर अनियमितता की ओर संकेत करता है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच कराई जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से लेखन सामग्री वितरण में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को समय पर इसका लाभ नहीं मिल सका. वहीं, यह भी चर्चा है कि सामग्री को बेचने की तैयारी की जा रही थी. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लेखन सामग्री रखे गए कमरे को सील कर दिया है. एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और संबंधित कर्मियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है.

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