समस्तीपुर में आवारा कुत्तों का हमला, 6 वर्षीय बच्चे का कान नोचा, हालत गंभीर

Bihar News: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में कल शाम एक भयानक घटना घटी. मोहम्मद शमशेर अली के 6 वर्षीय बेटे, अतिफा राज, घर के दरवाजे के पास खेल रहे थे, तभी अचानक आवारा कुत्तों का झुंड उन पर हमला कर दिया. इस हमले में बच्चे के बाएं कान का बाहरी हिस्सा कुत्तों ने नोच लिया और फिर फरार हो गए. चीख-पुकार सुनकर घर वाले दौड़े, लेकिन तब तक कुत्ते वहां से भाग चुके थे. ग्रामीणों की मदद से बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

अतिफा राज को सबसे पहले विभूतिपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया. गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर उनकी नाजुक स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. घटना ने परिवार में मातम फैला दिया है और परिजन लगातार दुआ कर रहे हैं कि बच्चा जल्द स्वस्थ हो जाए. डॉक्टरों ने कहा है कि स्थिति गंभीर है और बच्चा फिलहाल स्थिर करने की कोशिश की जा रही है.

पिछले साल की डरावनी घटनाओं की याद

विभूतिपुर थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमले की यह पहली घटना नहीं है. पिछले साल इसी क्षेत्र में तीन स्कूली बच्चों की जान गई थी. जनवरी 2025 में चोचाही गांव की 10 वर्षीय रेशमा कुमारी पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया था, जबकि अप्रैल 2025 में वाजिदपुर बम्बैया गांव में 8 वर्षीय अभिषेक और 6 वर्षीय विवेक की मौत हुई थी. इन घटनाओं ने इलाके में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी थी.

ग्रामीण और प्रशासन की प्रतिक्रिया

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने कहा कि आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ता जा रहा है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए. लोग मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए और ऐसे हमलों को रोकने के लिए स्कूल और मोहल्लों में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय