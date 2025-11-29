Advertisement
Samastipur

समस्तीपुर में मनचलों की छेड़खानी से तंग आकर इंटर छात्रा ने दी अपनी जान, पुलिस की मदद न मिलने से टूटी हिम्मत

समस्तीपुर में एक 17 वर्षीय इंटर छात्रा ने छेड़खानी और उत्पीड़न से परेशान होकर फांसी लगा ली. आरोप है कि कुछ लड़के लंबे समय से उसे परेशान कर रहे थे, और घटना वाले दिन वे घर तक पहुंचकर उसे जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे थे. छात्रा की मां द्वारा कई बार पुलिस को कॉल करने के बावजूद कोई पुलिसकर्मी समय पर नहीं पहुंचा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:04 PM IST

समस्तीपुर में मनचलों की छेड़खानी से तंग आकर इंटर छात्रा ने की आत्महत्या
समस्तीपुर में मनचलों की छेड़खानी से तंग आकर इंटर छात्रा ने की आत्महत्या

समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के मदूदाबाद गांव में एक 17 वर्षीय इंटरमीडिएट छात्रा ने आत्महत्या कर ली. बताया गया कि वह लंबे समय से कुछ मनचलों की लगातार छेड़खानी से परेशान थी. छात्रा जब भी कॉलेज या कोचिंग जाती, आरोपी युवक रास्ते में उसे रोक लेते और मोबाइल नंबर मांगते थे. कई बार छात्रा ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई, लेकिन आरोपियों का व्यवहार नहीं बदला.

शनिवार को आरोपी लड़का अपने कुछ साथियों के साथ छात्रा के घर पहुंचा. उसने लड़की का नाम लेकर आवाज लगाई और उसे ज़बरन खींचकर अपने साथ ले जाने लगा. इस दौरान लड़की की मां ने विरोध किया, जिसके बाद मनचले छात्रा को छोड़कर भागने लगे. छात्रा की मां ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन किसी पुलिसकर्मी के मौके पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाया गया है.

इतने बड़े घटना के बाद छात्रा मानसिक रूप से टूट गई. वह अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. कुछ देर बाद जब मां ने उसे देखा, तो दरवाजा अंदर से बंद था. पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, जहां छात्रा फंदे से लटकी मिली. उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

छात्रा के भाई ने बताया कि आरोपी युवक पिछले महीनों से उसकी बहन को परेशान कर रहा था. परिवार ने पहले भी आरोपी के घर जाकर शिकायत की थी. उस समय आरोपी ने माफी मांगी थी और दोबारा ऐसा न करने का वादा किया था, लेकिन कुछ दिन बाद वही हरकतें फिर शुरू हो गईं. घटना वाले दिन घर में उसके पिता और दोनों भाई मौजूद नहीं थे.

मौके पर मौजूद छात्रा के मौसेरे भाई के अनुसार, करीब 20 से 25 लड़कों ने घर को घेर लिया था. उन्होंने लड़की को जबरन ले जाने की कोशिश की और परिवार के विरोध करने पर गंदी गालियां दीं और डराने की कोशिश की. दबाव बढ़ते ही आरोपी मौके से भाग निकले.

मोहिउद्दीन नगर थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों ने लिखित शिकायत दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज की गई है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

छात्रा छह भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थी. दो बहनों की शादी हो चुकी है. भाई अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं. घर में माता-पिता और छोटे भाई रहते थे. घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा है.

इनपुट- मनटुन कुमार रॉय

