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₹2500 चुराए, वापस भी किए... फिर भी समस्तीपुर में किशोर को मिली 21 डंडे और 100 उठक-बैठक की सजा

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बढ़ौना गांव में चोरी के आरोपी एक किशोर को भरी पंचायत में 21 डंडे और 100 उठक-बैठक की सजा दी गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 07, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:37 PM IST
₹2500 चुराए, वापस भी किए... फिर भी समस्तीपुर में किशोर को मिली 21 डंडे और 100 उठक-बैठक की सजा
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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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