/₹2500 चुराए, वापस भी किए... फिर भी समस्तीपुर में किशोर को मिली 21 डंडे और 100 उठक-बैठक की सजा

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Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बढ़ौना गांव में चाची के घर चोरी के आरोपी एक किशोर को भरी पंचायत में डंडे से पीटने और उठक-बैठक कराकर अमानवीय यातना देने का मामला सामने आया है. पंचायत के दौरान किशोर की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि जिस समय किशोर की भरी पंचायत में पिटाई की जा रही थी, उसका पिता भी वहां मौजूद था. हालांकि, इस मामले को लेकर अब तक कोई भी थाने नहीं पहुंचा है.
बताया गया है कि गांव के डाकबाबू के घर के बगल में रहने वाली एक महिला के घर में गांव का टिंकू कुमार पीछे के रास्ते से घुस गया. घर के अंदर प्रवेश कर उसने बक्से में रखे 2500 रुपये चुरा लिए. इसी दौरान घर की मालकिन राधा देवी पहुंच गईं और उन्होंने किशोर को पकड़ लिया. इसके बाद घर में चोरी की सूचना आसपास के लोगों को दी गई. घटना की जानकारी किशोर के पिता को भी दी गई.
मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई. पंचायत के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे, जहां आरोपी किशोर और पीड़ित महिला को सामने लाया गया. दोनों से पूछताछ की गई, जिसमें किशोर ने चोरी की बात स्वीकार कर ली. उसने चोरी किए गए रुपये भी वापस कर दिए. लेकिन चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने किशोर को 21 डंडे मारने और 100 बार उठक-बैठक करने की सजा सुना दी. पंचायत के दौरान एक ग्रामीण ने किशोर की पिटाई भी की और उससे उठक-बैठक कराई गई.
उधर, किसी ग्रामीण ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना गुरुवार की बताई जा रही है. दलसिंहसराय के DSP विवेक कुमार ने कहा कि किशोर के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की सूचना मिली है. वायरल वीडियो भी उन्हें प्राप्त हुआ है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. हालांकि, अब तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है. आवेदन मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी.