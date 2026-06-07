/₹2500 चुराए, वापस भी किए... फिर भी समस्तीपुर में किशोर को मिली 21 डंडे और 100 उठक-बैठक की सजा

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बढ़ौना गांव में चाची के घर चोरी के आरोपी एक किशोर को भरी पंचायत में डंडे से पीटने और उठक-बैठक कराकर अमानवीय यातना देने का मामला सामने आया है. पंचायत के दौरान किशोर की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि जिस समय किशोर की भरी पंचायत में पिटाई की जा रही थी, उसका पिता भी वहां मौजूद था. हालांकि, इस मामले को लेकर अब तक कोई भी थाने नहीं पहुंचा है.