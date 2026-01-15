समस्तीपुर में खाकी शर्मसार! युवक के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने के आरोप में थानाध्यक्ष समेत 3 सस्पेंड

समस्तीपुर में जी मीडिया के खबर का बड़ा असर देखने को मिला. समस्तीपुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक की बेरहमी से पिटाई और उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने के गंभीर आरोप के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया है. जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया. जांच में प्रथम दृष्टया आरोपों को सही पाते हुए एसपी ने ताजपुर थानाध्यक्ष शंकर शरण दास, अनुसंधानकर्ता राजवंश कुमार और सिपाही राहुल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पुलिस की इस बर्बरता ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

पूरा मामला 28 दिसंबर की रात का है. ताजपुर थाना क्षेत्र के नीम चौक स्थित 'सोनी फैंसी ज्वेलर्स' से करीब 28 किलो चांदी और 60 ग्राम सोने के जेवरात चोरी हो गए थे. दुकान मालिक मो. जकी अहमद ने चोरी का शक अपने ही कर्मचारियों पर जताया. पीड़ित मनीष कुमार महज एक महीने पहले ही वहां काम पर लगा था, उसे पूछताछ के बहाने निशाना बनाया गया. 31 दिसंबर को दुकानदार ने मनीष और उसके दो साथियों को छत पर ले जाकर लोहे की रॉड और पाइप से जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया.

मनीष का आरोप है कि 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में रखा. इस दौरान पुलिस ने न सिर्फ उसे बुरी तरह पीटा, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल भी डाल दिया. मनीष को जबरदस्ती जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया. जब उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई, तो 5 जनवरी को उसे बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया. मनीष के परिजनों ने उसे पहले ताजपुर रेफरल अस्पताल और फिर गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पीड़ित की मां संगीता देवी और पिता संजय पोद्दार का कहना है कि उनके बेटे को बेवजह फंसाया जा रहा है. मनीष की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने न सिर्फ मनीष को टॉर्चर किया, बल्कि उसके पिता और पत्नी को भी तीन दिनों तक थाने में अवैध रूप से बैठाए रखा. घर की तलाशी ली गई लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ. इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि मनीष के पिता और पत्नी को छोड़ने के बदले पुलिस ने 50 हजार रुपये की रिश्वत भी ली. इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है.

