/समस्तीपुर में यातायात व्यवस्था चरमराई! जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, मरीज को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागे परिजन, लेकिन...

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Samastipur News: समस्तीपुर शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले ओवरब्रिज पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है. मरम्मत के कारण पूरे शहर में लगे भीषण ट्रैफिक जाम से मरीजों और उनके परिवारों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कई जगहों पर एम्बुलेंस घंटों तक गाड़ियों की लंबी कतारों में फंसी रहीं, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना एक चुनौती बन गया. हालात इतने गंभीर हो गए कि कुछ परिवार वालों को मरीजों को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागना पड़ा. ट्रैफिक जाम की वजह से मोहनपुर रोड, मगरदही घाट, मथुरापुर घाट और बाज़ार समिति रोड जैसे कई अहम रास्तों पर भारी रुकावट हुई.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
स्थानीय लोगों के मुताबिक, एम्बुलेंस का सायरन लगातार बज रहा था, लेकिन गाड़ी को ट्रैफिक की लंबी कतारों और संकरी वैकल्पिक सड़कों से निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था. मरीज की हालत को देखते हुए परिवार ने और इंतजार न करने का फैसला किया. इसके बजाय, उन्होंने मरीज को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चल पड़े, यह नजारा कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस तस्वीर ने ट्रैफिक मैनेजमेंट की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला प्रशासन ने ओवरब्रिज पर भारी गाड़ियों के आने-जाने पर रोक लगा दी है. अब दरभंगा से आने-जाने वाली गाड़ियां कल्याणपुर और पूसा होते हुए ताजपुर पहुंचेंगी.
ट्रैफिक जाम के कारण हो गई मौत
सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहे मरीज, जिसे रिश्तेदार गोद में उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे, उनकी पहचान समस्तीपुर जिले के वारिसनगर पुलिस स्टेशन इलाके की लखन पट्टी पंचायत के वार्ड 8 के निवासी रामबाबू शर्मा के तौर पर हुई है. उन्हें सांप के काटने के बाद इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन भारी ट्रैफिक जाम के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, रामबाबू शर्मा को सांप ने काट लिया और उन्हें तुरंत PHC ले जाया गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि, जब उन्हें समस्तीपुर ले जाया जा रहा था, तो एम्बुलेंस काफी देर तक मथुरापुर घाट के पास ट्रैफिक जाम में फंसी रही. इस देरी के दौरान उनकी हालत और बिगड़ती गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई.