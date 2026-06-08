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समस्तीपुर में यातायात व्यवस्था चरमराई! जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, मरीज को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागे परिजन, लेकिन...

समस्तीपुर में ओवरब्रिज की मरम्मत के काम के कारण एक मरीज की जान चली गई. एम्बुलेंस भारी ट्रैफिक जाम में फंस गई. मरीज के परिजन उसे गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागे, लेकिन रास्ते में ही सांप के काटने से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई. एक वायरल वीडियो ने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 08, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:34 PM IST
समस्तीपुर में यातायात व्यवस्था चरमराई! जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, मरीज को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागे परिजन, लेकिन...
Image Credit: समस्तीपुर में यातायात व्यवस्था चरमराई! जाम में फंसी रही एम्बुलेंस

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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