/समस्तीपुर में यातायात व्यवस्था चरमराई! जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, मरीज को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागे परिजन, लेकिन...

ट्रैफिक जाम के कारण हो गई मौत

सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहे मरीज, जिसे रिश्तेदार गोद में उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे, उनकी पहचान समस्तीपुर जिले के वारिसनगर पुलिस स्टेशन इलाके की लखन पट्टी पंचायत के वार्ड 8 के निवासी रामबाबू शर्मा के तौर पर हुई है. उन्हें सांप के काटने के बाद इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन भारी ट्रैफिक जाम के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, रामबाबू शर्मा को सांप ने काट लिया और उन्हें तुरंत PHC ले जाया गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि, जब उन्हें समस्तीपुर ले जाया जा रहा था, तो एम्बुलेंस काफी देर तक मथुरापुर घाट के पास ट्रैफिक जाम में फंसी रही. इस देरी के दौरान उनकी हालत और बिगड़ती गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई.