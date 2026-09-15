/समस्तीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक ने स्कूटी सवार बाप-बेटी को मारी टक्कर, 7 वर्षीय बच्ची की मौत

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार शिक्षक और उनकी 7 वर्षीय बेटी हादसे का शिकार हो गए. दुर्घटना में सड़क पर गिरी बच्ची ट्रक के पहिए के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वहीं, शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. मृत बच्ची की पहचान सरायरंजन के दामोदरपुर महुली वार्ड-2 निवासी शिक्षक आशुतोष रंजन की पुत्री श्रेया (7) के रूप में हुई है. आशुतोष रंजन सरायरंजन प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय किशनपुर युसूफ एससी में शिक्षक हैं. वह समस्तीपुर में किराए के मकान में रहते हैं, जबकि उनकी बेटी श्रेया सेंट मैरी स्कूल में पढ़ती थी.