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समस्तीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक ने स्कूटी सवार बाप-बेटी को मारी टक्कर, 7 वर्षीय बच्ची की मौत

Samastipur News: समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार शिक्षक और उनकी 7 वर्षीय बेटी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 15, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:54 PM IST
समस्तीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक ने स्कूटी सवार बाप-बेटी को मारी टक्कर, 7 वर्षीय बच्ची की मौत
Image Credit: समस्तीपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार बाप-बेटी को मारी टक्कर, 7 वर्षीय बच्ची की मौत (zee media)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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