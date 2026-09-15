/समस्तीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक ने स्कूटी सवार बाप-बेटी को मारी टक्कर, 7 वर्षीय बच्ची की मौत

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Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार शिक्षक और उनकी 7 वर्षीय बेटी हादसे का शिकार हो गए. दुर्घटना में सड़क पर गिरी बच्ची ट्रक के पहिए के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वहीं, शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. मृत बच्ची की पहचान सरायरंजन के दामोदरपुर महुली वार्ड-2 निवासी शिक्षक आशुतोष रंजन की पुत्री श्रेया (7) के रूप में हुई है. आशुतोष रंजन सरायरंजन प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय किशनपुर युसूफ एससी में शिक्षक हैं. वह समस्तीपुर में किराए के मकान में रहते हैं, जबकि उनकी बेटी श्रेया सेंट मैरी स्कूल में पढ़ती थी.
श्रेया पर्व मानाने अपने गांव गई थी
परिजनों के अनुसार, श्रेया पर्व मानाने अपने गांव गई थी. मंगलवार को उसकी परीक्षा थी, इसलिए परिवार के लोगों ने उसे वापस स्कूल भेजा था. श्रेया अपने पिता के साथ स्कूटी से समस्तीपुर आ रही थी, जबकि उसकी मां दूसरी गाड़ी से पीछे चल रही थीं. इसी दौरान समस्तीपुर-मुसरीघरारी मुख्य मार्ग पर हरपुर एलौथ गांव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में जोरदार ठोकर मार दी. टक्कर लगने के बाद शिक्षक सड़क किनारे कच्ची जमीन पर जा गिरे, जबकि श्रेया सड़क पर गिर गई और ट्रक के पहिए के नीचे आ गई.
गंभीर रूप से कुचलने के कारण श्रेया की मौके पर ही मौत
गंभीर रूप से कुचलने के कारण श्रेया की मौके पर ही मौत हो गई. श्रेया के चाचा ने बताया कि वह पर्व में घर आई थी. मंगलवार को उसकी परीक्षा थी, इसलिए घर से उसे स्कूल जाने के लिए भेजा गया था. पिता उसे स्कूटी से लेकर समस्तीपुर आ रहे थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.
हादसे के बाद ट्रक चालक और उपचालक फरार
हादसे के बाद ट्रक चालक और उपचालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर मुसरीघरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया. पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. वहीं, घायल शिक्षक का इलाज कराया जा रहा है. पुलिस फरार चालक और उपचालक की तलाश में जुटी है.