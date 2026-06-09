समस्तीपुर में इंसानियत शर्मसार: महिला को 'डायन' बताकर खंभे से बांधा और बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

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Samastipur News: समस्तीपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जिले के उजियारपुर में एक महिला को डायन बताकर खंभे से बांध दिया गया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीड़िता ने गांव के छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद छोड़ भी दिया. फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है.
पूरी घटना समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां अंधविश्वास के कारण एक महिला को डायन बताकर गांव के कुछ लोगों ने पहले उसके घर से जबरन खींच लिया और फिर उसे खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा. पीड़ित महिला के मुताबिक घटना 7 जून की सुबह की है. वह अपने घर पर काम कर रही थी, तभी गांव के कुछ लोग पहुंचे और उस पर डायन होने का आरोप लगाने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे अपने घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया.
मारपीट के दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने और ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद महिला को छुड़ाया गया. पीड़ित महिला बताती है कि उसकी चार बेटियां हैं, बेटा नहीं है और उसके पति मजदूरी करते हैं. उसे अक्सर डायन कहकर बुलाया जाता है. उसने थाना में आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़िता ने उजियारपुर थाना में छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है.
वहीं पीड़ित महिला के पति ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के साथ पड़ोस के लोगों ने डायन कहकर मारपीट की. घटना के समय वह घर पर नहीं थे. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि थाने में आवेदन दिया गया है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं गया है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी.