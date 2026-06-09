समस्तीपुर में इंसानियत शर्मसार: महिला को 'डायन' बताकर खंभे से बांधा और बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

पूरी घटना समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां अंधविश्वास के कारण एक महिला को डायन बताकर गांव के कुछ लोगों ने पहले उसके घर से जबरन खींच लिया और फिर उसे खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा. पीड़ित महिला के मुताबिक घटना 7 जून की सुबह की है. वह अपने घर पर काम कर रही थी, तभी गांव के कुछ लोग पहुंचे और उस पर डायन होने का आरोप लगाने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे अपने घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया.