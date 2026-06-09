Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /समस्तीपुर में इंसानियत शर्मसार: महिला को डायन बताकर खंभे से बांधा और बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

समस्तीपुर में इंसानियत शर्मसार: महिला को 'डायन' बताकर खंभे से बांधा और बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

Samastipur News: समस्तीपुर के उजियारपुर में अंधविश्वास की शर्मनाक घटना सामने आई है. डायन बताकर एक महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:48 PM IST
समस्तीपुर में इंसानियत शर्मसार: महिला को 'डायन' बताकर खंभे से बांधा और बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल
Image Credit: समस्तीपुर में इंसानियत शर्मसार: महिला को &#039;डायन&#039; बताकर खंभे से बांधा और बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समस्तीपुर में इंसानियत शर्मसार: महिला को डायन बताकर खंभे से बांधा और बेरहमी से पीटा
Samastipur News4 min ago
2
Operation muskaan9 min ago
3
Muzaffarpur News18 min ago
4
U18 Hockey Asia Cup 202626 min ago
5
Lalu Yadav55 min ago