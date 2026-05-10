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Samastipur News: महुआ SDM की स्कॉर्पियो ने चाचा-भतीजे को रौंदा, पुलिस ने दर्ज की शिकायत

Samastipur News: समस्तीपुर के रोसड़ा में महुआ एसडीएम की स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई. हादसे में एक युवक वेंटिलेटर पर है. इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है.

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 10, 2026, 04:17 PM IST

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महुआ SDM की स्कॉर्पियो ने चाचा-भतीजे को रौंदा
महुआ SDM की स्कॉर्पियो ने चाचा-भतीजे को रौंदा

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई है. यह घटना देर रात रोसड़ा-समस्तीपुर मुख्य सड़क पर महादेवामठ स्थित अंबेडकर हॉस्टल के पास हुई. यहां महुआ-वैशाली के अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) की सरकारी स्कॉर्पियो की दो युवकों को ले जा रही एक मोटरसाइकिल से आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. घायल हुए दोनों युवकों की पहचान 19 वर्षीय राहुल कुमार और 25 वर्षीय विनय कुमार के रूप में हुई है.  ये दोनों ही रोसड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राहुआ के निवासी हैं. फिलहाल राहुल कुमार पटना के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं, जबकि विनय कुमार का इलाज समस्तीपुर में चल रहा है.

दो युवक रिश्ते में चाचा-भतीजा हैं और रहुआ गांव से परोरिया में बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि राहुल और विनय अपनी मोटरसाइकिल समेत स्कॉर्पियो के नीचे फंस गए और सड़क पर कई मीटर तक घिसटते चले गए. आखिरकार, ड्राइवर ने गाड़ी को कुछ आगे जाकर रोका. शोर-शराबा सुनकर आस-पास मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सबसे पहले युवकों को गाड़ी के नीचे से निकालने की कोशिश की. गांव वालों ने मिलकर स्कॉर्पियो को एक तरफ पलटा और दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया. दोनों घायलों को पहले रोसेरा के एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया, फिर समस्तीपुर रेफर किया गया और आखिर में पटना भेजा गया. मोटरसाइकिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी. इस घटना के बाद, गुस्साए गांव वालों ने अंबेडकर हॉस्टल के गेट के पास स्कॉर्पियो को घेर लिया और विरोध में नारे लगाए.

बता दें कि ये पूरी घटना शुक्रवार (9 मई) रात की है. हालांकि, SDM को तुरंत गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया और गाड़ी को सड़क से हटाकर एक निजी गैरेज में पार्क कर दिया गया. सूचना मिलते ही, रोसेरा के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) लालबाबू कुमार और रोसेरा के SDO संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया. घायल युवक राहुल के मामा का नाम चंद्रशेखर यादव (उर्फ छोटू यादव) है, जिन्होंने रोसेरा पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि जिस गाड़ी पर SDM, महुआ, वैशाली लिखा था, उसे बहुत तेज रफ्तार से और लापरवाही से चलाया जा रहा था. SDM के अलावा, गाड़ी में तीन बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर भी मौजूद थे. शिकायत में रोसेरा के SHO से इस मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. रोसेरा के DSP संजय कुमार सिन्हा ने पुष्टि की कि महादेव मठ के पास महुआ के SDM की गाड़ी और एक मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई थी. उन्होंने बताया कि गाड़ी में सफर कर रहे SDM सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक घायल हो गए. पुलिस फिलहाल इस घटना के संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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