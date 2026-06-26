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समस्तीपुर में एक शादी समारोह के दौरान अश्लील भोजपुरी गाना बजने पर उसे रोकने की कोशिश करने वाले एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी. यह घटना समस्तीपुर जिले के हलई पुलिस स्टेशन इलाके के वार्ड नंबर 9 में हुई, जहां 'ब्रह्मा काली पूजा' के दौरान भोजपुरी गाने बजाने का विरोध करने पर युवक की पिटाई की गई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गांव के गोपाल पंडित के 22 वर्षीय पुत्र विजय कुमार के रूप में की गई है. सूचना पर देर रात पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शुक्रवार सुबह सदर अस्पताल भेजा.
घटना के संबंध में मृतक का चचेरा भाई उमेश पंडित ने बताया कि उनका भाई विजय राजस्थान के एक निजी कंपनी में काम करता था. करीब एक महीना पहले वह 3 साल पर गांव लौटा था. रात गांव के ही सागर राय के पुत्र सन्नी कुमार की शादी थी, जिस कारण देर शाम सन्नी के परिवार के लोग डीजे साउंड के साथ ब्रह्म काली पूजन के लिए काली मंदिर के पास पहुंचे थे. काली मंदिर के पास ही विजय का घर है. इस दौरान भोजपुरी गीत बजाकर सभी लोग डांस कर रहे थे. भोजपुरी गीत काफी अश्लील था, जिस कारण विजय ने लोगों से कहा कि भोजपुरी के बदले पूजा का धार्मिक गीत बजाओ. इसी बात पर विवाद हो गया.
आरोप है कि सागर राय के साथ ही सन्नी कुमार, पवन कुमार समेत अन्य लोगों ने विजय की पिटाई शुरू कर दी. विजय जब जान बचाकर भागा तो लोग उसका पीछा कर उसके घर में घुस गए और घर में घुसकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, गला भी घोंट डाला. हल्ला होने पर बड़ी संख्या में गांव के लोगों की भीड़ जुटी तो बीच बचाव किया. विजय को तत्काल उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई. उसके बाद परिवार के लोगों द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर रात करीब दो बजे पहुंची. इसके बाद शव का पंचनामा बनाया गया और सुबह पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है.
पटोरी के डीएसपी बीके मेधावी ने बताया कि मारपीट के दौरान युवक की मौत हुई है. परिवार वालों ने गला घोंटने का भी आरोप लगाया है. शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, ताकि स्पष्ट हो सके की मौत किस कारण से हुई है. पीड़ित परिवार की ओर से अभी आवेदन नहीं मिला है, आवेदन मिलते ही इस मामले में प्राथमिक दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी.