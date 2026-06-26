Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /राजस्थान से 3 साल बाद समस्तीपुर लौटा था विजय, अश्लील गाना बजाने से रोका तो पीट-पीटकर कर दी हत्या

राजस्थान से 3 साल बाद समस्तीपुर लौटा था विजय, अश्लील गाना बजाने से रोका तो पीट-पीटकर कर दी हत्या

Samastipur News: राजस्थान से 3 साल बाद विजय अपने घर समस्तीपुर लौटा था. उसने ब्रह्मा काली पूजा के दौरान अश्लील गाना बजाने से रोका, तो उसकी पीट-पीटकर और गला घोंट कर हत्या कर दी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:54 PM IST
राजस्थान से 3 साल बाद समस्तीपुर लौटा था विजय, अश्लील गाना बजाने से रोका तो पीट-पीटकर कर दी हत्या
Image Credit: समस्तीपुर में अश्लील गाना बजाने से रोका तो कर दी हत्या (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड: अपराधियों से सांठगांठ के लगे गंभीर आरोप
Gaya News1 hr ago
2
Rohini Acharya1 hr ago
3
Dhanbad News1 hr ago
4
Bhojpur News2 hrs ago
5
Bettiah news2 hrs ago