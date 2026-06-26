आरोप है कि सागर राय के साथ ही सन्नी कुमार, पवन कुमार समेत अन्य लोगों ने विजय की पिटाई शुरू कर दी. विजय जब जान बचाकर भागा तो लोग उसका पीछा कर उसके घर में घुस गए और घर में घुसकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, गला भी घोंट डाला. हल्ला होने पर बड़ी संख्या में गांव के लोगों की भीड़ जुटी तो बीच बचाव किया. विजय को तत्काल उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई. उसके बाद परिवार के लोगों द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर रात करीब दो बजे पहुंची. इसके बाद शव का पंचनामा बनाया गया और सुबह पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है.