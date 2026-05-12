भोज खाने गया था विकास, सुबह मिली लाश, समस्तीपुर में युवक की हत्या से इलाके में दहशत

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के घटहो थाना क्षेत्र के मूसापुर वार्ड-11 में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान गांव निवासी सुबोध कुमार महतो के 22 वर्षीय पुत्र विकास महतो के रूप में हुई है. युवक की हत्या चाकू गोदकर किए जाने की आशंका जताई जा रही है. मृतक के गर्दन और पीठ में चाकू के गहरे जख्म पाए गए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

परिजनों ने बताया कि सोमवार रात गांव में एक शादी समारोह था, जिसमें घर के अधिकतर सदस्य शामिल होने गए थे. विकास कुमार भी भोज खाने के लिए समारोह में गया था, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटा. परिवार के लोगों ने रात में उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. मंगलवार सुबह करीब सात बजे गांव के कुछ लोग चौर की तरफ गए तो वहां विकास का शव पड़ा मिला. शव देखते ही लोगों में दहशत फैल गई.

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घटना की सूचना मिलते ही घटहो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया.घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों का रो-रो कर बूरा हाल है. ऐसा बताया जा रहा है कि विकास थोड़ा मंदबुद्धि का था

दलसिंहसराय के DSP विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि युवक की हत्या चाकू मारकर की गई है. पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया है.