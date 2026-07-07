/समस्तीपुर: प्रेम विवाह से नाराज ग्रामीणों ने तोड़ा युवक का घर, पंचायत बुलाकर परिवार को गांव से निकाला!

राज्य चुनें
समस्तीपुर में प्रेम विवाह से नाराज ग्रामीणों ने युवक का घर तोड़ दिया. परिवार को पंचायत में गांव से बाहर जाने का फरमान जारी कर दिया. इस मामले में पीड़ित परिवार वरीय पुलिस पदाधिकारी से गुहार लगा चुके हैं. आरोप है कि गुहार लगाने के बाद भी कहीं से कोई मदद नहीं मिली. यह पूरा मामला खानपुर पुलिस स्टेशन इलाके के रामनगर के रहने वाले अंकित कुमार से जुड़ा है, जिनका गांव की ही एक लड़की के साथ रिश्ता था, जो अपनी नानी के घर रहती थी. एक ही गांव के होने के कारण, वे अक्सर एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते थे.
जैसे-जैसे उनका प्यार परवान चढ़ा, अंकित और कोमल ने 21 मई, 2026 को कोर्ट में शादी कर ली. शादी की जानकारी मिलने पर ग्रामीण भड़क गए. गांव में पंचायत कर इस शादी को मान्यता नहीं दी गई और शादी के पेपर को भी फाड़ डाले. समझा-बुझाकर परिजन कोमल को घर लेकर चले गए. परिवार के लोग उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे. इसकी जानकारी मिलते ही प्रेमी के साथ भाग गई. मंदिर में दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद गांव में फिर से पंचायत हुई. उस समय अंकित के बड़े भाई अमलेश कुमार झा और उसकी बूढ़ी मां घर पर थी.
ग्राम पंचायत ने आदेश दिया कि परिवार को गांव छोड़ना होगा. पीड़ित अमलेश कुमार ने बताया कि उसके भाई की प्रेम-विवाह से नाराज लोगों ने घटना के दौरान उनके घर में तोड़-फोड़ की और घर का सामान लूट लिया. इस मामले पर सदर SDPO-II ने पुष्टि की कि पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जो अभी फरार हैं. पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.