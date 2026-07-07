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समस्तीपुर: प्रेम विवाह से नाराज ग्रामीणों ने तोड़ा युवक का घर, पंचायत बुलाकर परिवार को गांव से निकाला!

समस्तीपुर में प्रेम विवाह के बाद एक युवक के घर में तोड़-फोड़ और लूटपाट किए जाने के आरोप सामने आए हैं. पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है. SDPO ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 07, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:28 PM IST
समस्तीपुर: प्रेम विवाह से नाराज ग्रामीणों ने तोड़ा युवक का घर, पंचायत बुलाकर परिवार को गांव से निकाला!
Image Credit: समस्तीपुर: प्रेम विवाह से नाराज ग्रामीणों ने तोड़ा युवक का घर (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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