/समस्तीपुर: प्रेम विवाह से नाराज ग्रामीणों ने तोड़ा युवक का घर, पंचायत बुलाकर परिवार को गांव से निकाला!

समस्तीपुर में प्रेम विवाह से नाराज ग्रामीणों ने युवक का घर तोड़ दिया. परिवार को पंचायत में गांव से बाहर जाने का फरमान जारी कर दिया. इस मामले में पीड़ित परिवार वरीय पुलिस पदाधिकारी से गुहार लगा चुके हैं. आरोप है कि गुहार लगाने के बाद भी कहीं से कोई मदद नहीं मिली. यह पूरा मामला खानपुर पुलिस स्टेशन इलाके के रामनगर के रहने वाले अंकित कुमार से जुड़ा है, जिनका गांव की ही एक लड़की के साथ रिश्ता था, जो अपनी नानी के घर रहती थी. एक ही गांव के होने के कारण, वे अक्सर एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते थे.