Samastipur Weather: समस्तीपुर में अचानक बदला मौसम, आसमान में छाए काले बादल, पूसा मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट

Samastipur Weather: समस्तीपुर में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को शुक्रवार को मौसम ने बड़ी राहत दी. सुबह करीब 10 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में घने काले बादल छा गए. दिन में ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया, जिससे लोगों को लगा मानो बारिश कभी भी शुरू हो सकती है. तेज हवाओं के साथ मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों को चौंका दिया. कई जगहों पर लोग घरों और दुकानों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद लेते नजर आए.

पिछले कई दिनों से जिले में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था. तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था. दोपहर के समय सड़कें सुनसान दिख रही थीं और बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी थी. ऐसे में शुक्रवार को बदले मौसम ने लोगों को राहत पहुंचाई और तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई.

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डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ताजा अपडेट में अगले कुछ घंटों के दौरान बादल छाए रहने, तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम को देखते हुए खेती और फसल से जुड़े कार्य सावधानीपूर्वक करें.

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक मौसम का यही मिजाज बने रहने की संभावना है. समस्तीपुर का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. फिलहाल जिले के लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि भीषण गर्मी से पूरी तरह राहत मिल सके.