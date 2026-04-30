Samastipur Weather: मौसम ने मार डाला ससुर, आंधी और बारिश ने रुला दिया पूरा परिवार

Samastipur Weather: बिहार के कई जिलों में 29 अप्रैल, 2026 दिन बुधवार को मौसम ने मारी तबाही मचाई. तेज आंधी और बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि लोगों के बेघर तक होने की नौबत आ गई. कुछ स्थानों पर लोगों की जान तक चली गई.

दरअसल, समस्तीपुर में तेज आंधी और बारिश का कहर देखने को मिला. यहां पर बेटी-दामाद ससुराल आए थे. दामाद अपने ससुर और बेटी अपने पिता से मिलने आई थी, लेकिन तभी तेज आंधी और बारिश की वजह से घर पर पेड़ गिर गया और शख्स की दबकर मौत हो गई.

जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम तेज आंधी और बारिश से बिजली के पोल के साथ एक पेड़ घर पर गिर गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि, तीन लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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घटना दलसिंहसराय के पांढ़ पंचायत स्थित वार्ड 2 की है. बताया जाता है कि मृतक के घर पर उसकी बेटी और दामाद उनसे मिलने के लिए आए थे. साथ में उसके एक अन्य रिश्तेदार भी मौजूद थे. अचानक आई आंधी और बारिस मौत बनकर झोपड़ी पर गिर गया. मृतक की पहचान विश्वनाथ सहनी के रूप में हुई है. जबकि, जख्मी की पहचान मृतक के साले के लड़के इंदल सहनी और उसके दामाद संजीव कुमार के रूप में हुई.

वहीं, सूचना पर एंबुलेंस से जख्मी हालत में ससुर को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर समस्तीपुर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई.

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