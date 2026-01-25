Advertisement
मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से समस्तीपुर में दो मासूम की मौत, बाढ़ में 15 से अधिक छात्र घायल

बिहार में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो भीषण सड़क हादसे हुए. समस्तीपुर के चकमहेशी में ट्रैक्टर पलटने से दो बच्चों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. वहीं, बाढ़ अनुमंडल में एक निजी हॉस्टल के बच्चों से भरा ट्रैक्टर पलटने से 15 से 20 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से तीन गंभीर घायलों को पटना रेफर किया गया है.

Last Updated: Jan 25, 2026, 09:12 PM IST

समस्तीपुर और बाढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा
बिहार के समस्तीपुर और बाढ़ में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान दो अलग-अलग सड़क हादसों ने उत्सव की खुशियों को मातम में बदल दिया. इन दुर्घटनाओं में दो मासूम बच्चों की जान चली गई, जबकि दो दर्जन के करीब बच्चे घायल हुए हैं. हादसों के बाद प्रभावित इलाकों में कोहराम मच गया है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है.

समस्तीपुर: विसर्जन से लौटते समय नदी पुल के पास हादसा

समस्तीपुर जिले के चकमहेशी थाना क्षेत्र के नामापुर शांति नदी पुल के पास शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रैक्टर के नीचे चार लोग बुरी तरह दब गए, जिनमें चालक और तीन अन्य ग्रामीण शामिल थे. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तत्काल कल्याणपुर पीएचसी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दो मासूम बच्चों को मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया है. इनपुट - मंटुन कुमार रॉय

बाढ़: हॉस्टल के बच्चों से भरा ट्रैक्टर पलटा, 15 से अधिक घायल

वहीं, दूसरी बड़ी घटना बाढ़ अनुमंडल के काजीचक मोड़ के पास हुई. यहाँ 'ज्ञानदीप हॉस्टल' के करीब 25 बच्चे ट्रैक्टर पर सवार होकर ढेलवा गोसाई से पोस्ट ऑफिस घाट पर मूर्ति विसर्जन करने गए थे. विसर्जन के बाद वापस लौटते समय काजीचक मोड़ पर चालक ने ट्रैक्टर को तेजी से मोड़ा, जिससे ट्रैक्टर का डाला अचानक पलट गया. इस हादसे में 15 से 20 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायलों को आनन-फानन में बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद तीन बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटना के पीएमसीएच (PMCH) रेफर कर दिया गया है. इनपुट- चंदन राय

अस्पताल में अफरा-तफरी की स्थिति

बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में एक साथ दर्जनों घायल बच्चों के पहुँचने से अस्पताल परिसर में भगदड़ और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. बच्चों के परिजन और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने में अस्पताल प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी. बाढ़ थाना प्रभारी ब्रजकिशोर सिंह और अस्पताल के डीएस विनय कुमार चौधरी ने स्थिति का जायजा लिया. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में हादसे का कारण मोड़ पर ट्रैक्टर की तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है. फिलहाल सभी घायल बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने ट्रैक्टर चालकों को सावधानी बरतने की सख्त हिदायत दी है.

