Samastipur

समस्तीपुर में सरपंच के बेटे को अपराधियों ने मारी गोली, हालत बेहद गंभीर

समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में सरपंच के बेटे आदित्य उर्फ सोनू को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. सोनू अपने दोस्तों के साथ भोज में जा रहा था, तभी तीन अपराधियों ने घात लगाकर उस पर फायरिंग कर दी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:36 PM IST



समस्तीपुर जिले में अपराधियों ने फिर एक बार कानून व्यवस्था को चुनौती दी है. विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन पुल के पास बांध पर घात लगाए बैठे तीन अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को अचानक गोली मार दी. यह घटना बुधवार रात लगभग 8 बजे की है. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक की पहचान नरहन पंचायत की सरपंच रेखा सिन्हा और राजीव कुमार श्रीवास्तव उर्फ टीकू के 23 वर्षीय बेटे आदित्य राज उर्फ सोनू राज के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक सोनू बुधवार की रात अपने दोस्तों दिव्यांशु और गौरव के साथ एक बाइक पर सवार होकर नरहन बांध किनारे आयोजित भोज में जा रहा था. बाइक सोनू चला रहा था. जैसे ही तीनों बांध के पास एक दुकान के करीब पहुंचे, वहां पहले से खड़े तीन हथियारबंद अपराधियों ने सोनू पर सीधे गोली चला दी. गोली उसके सीने में लगी और आर-पार हो गई. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

गोली लगते ही साथ में मौजूद उसके दोस्तों और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत विभूतिपुर सीएचसी पहुँचाया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उसे तुरंत सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल में उसका इलाज जारी है.

घायल सोनू ने पुलिस को बताया कि वह हमलावर को पहचानता है. उसने गोली मारने वाले युवक का नाम राहुल उर्फ पंजाबी बताया है. यह स्थानीय निवासी है. सोनू का कहना है कि हमलावर पहले से रास्ते में घात लगाकर बैठे थे और उसे देखते ही गोली मार दी गई.

घटना की जानकारी मिलते ही विभूतिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. फिलहाल गोली मारने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर मामले को आगे बढ़ा रही है. घायल के परिजनों से पूछताछ कर करीबियों पर नजर रखी जा रही है.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने बताया कि सोनू भोज खाकर लौट रहा था, तभी अपराधियों ने नरहन स्टेट के पास उस पर गोली चलाई. लोगों ने मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को घटना की सूचना दी. ग्रामीणों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है.

