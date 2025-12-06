Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3031852
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में जमीन के नीचे मिला सीक्रेट तहखाना, 955 लीटर विदेशी शराब बरामद

समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर जमीन के भीतर बने एक सीक्रेट तहखाने से 955 लीटर विदेशी शराब बरामद की. शराब माफियाओं ने पुलिस को धोखा देने के लिए तहखाना पूरी तरह छिपाकर बनाया था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:25 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में जमीन के नीचे छिपा सीक्रेट तहखाना मिला
समस्तीपुर में जमीन के नीचे छिपा सीक्रेट तहखाना मिला

समस्तीपुर जिले में शराब माफियाओं का एक हैरान करने वाला तरीका सामने आया है. मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के नीरपुर वार्ड संख्या-1 में छापेमारी की. इस कार्रवाई में जमीन के अंदर गुप्त तरीके से बनाए गए तहखाने से 955 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई. तहखाना इस तरह तैयार किया गया था कि ऊपर से बिल्कुल सामान्य जमीन जैसा दिखे और किसी को इसका अंदेशा भी न हो.

छापेमारी का नेतृत्व मद्य निषेध विभाग के अवर निरीक्षक मुकेश कुमार कर रहे थे. टीम में सहायक अवर निरीक्षक संजीत कुमार और सशस्त्र बल शामिल थे. अधिकारियों ने बताया कि शराब माफिया पुलिस की नजरों से बचने के लिए जमीन को काफी गहराई तक खोदकर तहखाना तैयार करते थे. इस तहखाने में अलग-अलग साइज के शराब के कार्टन रखे गए थे. बरामद शराब में रॉयल स्टैग और रॉयल चैलेंज जैसे महंगे ब्रांड भी शामिल हैं.

उत्पाद विभाग के अनुसार यह तहखाना बेहद चालाकी से बनाया गया था. ऊपर मिट्टी और ईंटें बिछाकर इसे सामान्य फर्श जैसा बना दिया गया था, जिससे किसी को शक भी न हो. पुलिस जैसे ही जगह पर पहुंची, संदेह होने पर जमीन की खुदाई कराई गई और देखते ही देखते बड़ा शराब स्टॉक सामने आ गया. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल शराब माफिया लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन विभाग भी पूर्ण सतर्कता के साथ कार्रवाई जारी रखेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में भाजपा नेता पर गोली चलने का मामला निकला झूठा, पुलिस जांच ने खोली पोल

उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाने के लिए अभियान और तेज किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस तरह जमीन के नीचे तैयार किए गए गुप्त ठिकानों का पकड़ा जाना बड़ी सफलता है. इससे शराब माफियाओं के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है और आने वाले समय में ऐसे कई और स्थानों पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- Jehanabad News: जमीनी विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, वाहन तोड़ा गया

इस बड़े खुलासे के बाद इलाके में चर्चा है कि शराब कारोबारी अब पुलिस से बचने के लिए नए-नए तरीके आजमा रहे हैं. लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि कानून के शिकंजे से बच पाना आसान नहीं है. प्रशासन का दावा है कि जिले में अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह खत्म करने तक अभियान जारी रहेगा.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय

TAGS

Samastipur News

Trending news

Jharkhand news
झारखंड के छात्र की ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्टल में मौत से सनसनी, फंदे से लटका मिला शव
Bettiah news
बेतिया में खुले में मांस-मछली बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किया सख्त आदेश
Vinod Das
मुजफ्फरपुर में भाजपा नेता पर गोली चलने का मामला निकला झूठा, पुलिस जांच ने खोली पोल
CM nitish kumar
बिहार में 26000 करोड़ से तेज होगा औद्योगिक विकास, सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी
Satish Dubey
Bagaha News: बगहा में केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे को लड्डुओं से तौलकर किया सम्मानित
Bihar News
क्या बिहार बनेगा 'रोजगार का हब'? समझिए नीतीश सरकार के 1 करोड़ नौकरी का मेगा प्लान!
Citizen Portal
बिहार में लॉन्च हुआ सिटीजन पोर्टल, अब FIR और शिकायत ऑनलाइन होगी दर्ज
Jehanabad news
Jehanabad News: जमीनी विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, वाहन तोड़ा गया
Bagaha News
बगहा में गन्ना किसानों ने चेताया, कहा- मांगें नहीं मानी गईं तो होगा और बड़ा आंदोलन
Pramod Kumar Chandravanshi
'गलत कमाई पर जाएगी नौकरी', सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मंत्री ने दी चेतावनी