एसपी संजय पांडे ने लिया स्थिति का जायजा

घटना की सूचना मिलते ही मुसरीघरारी थाना पुलिस बल के साथ खुद एसपी संजय पांडे मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस को घटनास्थल से दो खोखा (कारतूस के खोखे) और जिंदा गोली बरामद हुई है, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है. फिलहाल, हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस आपसी रंजिश, संपत्ति विवाद समेत सभी संभावित कोणों से मामले की बारीकी से जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.