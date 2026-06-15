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कमरे में सो रहा था सोनू... अज्ञात बदमाशों ने खिड़की से मार दी गोली, मर्डर की इस वारदात से समस्तीपुर में सनसनी

Samastipur News: समस्तीपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बेखौफ अपराधियों ने घर में सो रहे सुजीत उर्फ सोनू की खिड़की से गोली मारकर हत्या कर दी. सुजीत के सीने पर एक और सिर में चार गोलियां लगी है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 15, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:27 AM IST
कमरे में सो रहा था सोनू... अज्ञात बदमाशों ने खिड़की से मार दी गोली, मर्डर की इस वारदात से समस्तीपुर में सनसनी
Image Credit: समस्तीपुर में सनसनीखेज वारदात

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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