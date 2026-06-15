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Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के मोरवा डीह (वार्ड नंबर 11) मोहल्ले में बदमाशों ने घर के अंदर सो रहे एक युवक की खिड़की से फायरिंग कर बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान गांव के ही प्रमोद झा के 32 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार झा उर्फ मोनू के रूप में की गई है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
अपराधियों ने कमरे की खिड़की से कर दी फायरिंग
मिली जानकारी के अनुसार, सुजीत कुमार अपने कमरे में सो रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने कमरे की खिड़की का फायदा उठाया. अपराधियों ने बेहद करीब से सुजीत पर पांच गोलियां बरसाईं. अपराधियों की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सुजीत के सीने पर एक और सिर में चार गोलियां मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
एसपी संजय पांडे ने लिया स्थिति का जायजा
घटना की सूचना मिलते ही मुसरीघरारी थाना पुलिस बल के साथ खुद एसपी संजय पांडे मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस को घटनास्थल से दो खोखा (कारतूस के खोखे) और जिंदा गोली बरामद हुई है, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है. फिलहाल, हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस आपसी रंजिश, संपत्ति विवाद समेत सभी संभावित कोणों से मामले की बारीकी से जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: विशाल कुमार