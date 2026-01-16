Advertisement
शांभवी चौधरी के क्षेत्र में विकास का डबल डोज: समस्तीपुर से गुजरेंगे दो बड़े एक्सप्रेसवे; 117 गांवों की बदलेगी तकदीर, सर्वे-अलाइनमेंट का काम पूरा

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी के लिए अच्छी खबर है. उनके संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर से 2 एक्सप्रेसवे गुजरने वाले हैं. इन दोनों एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी अंतिम चरण में है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:20 PM IST

समस्तीपुर जिले से होकर गुजरेंगे दो नए मेगा एक्सप्रेसवे
रक्सौल 

समस्तीपुर के 5 प्रखंडों से निकलेगा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे
हल्दिया एक्सप्रेसवे समस्तीपुर के 5 प्रखंडों से निकलने वाला है. यह एक्सप्रेसवे दरभंगा की ओर से कल्याणपुर प्रखंड के रामपुरा, फुलहारा, बिरसिंहपुर, अजना अकबरपुर गजपति, बलभद्रपुर खजुरी, गोविंदपुर खजुरी, बांकीपुर, क्षटोल, मथुरापुर, रामपुर कुसैया, हजपुरवा और मोहिउद्दीननगर को छूते हुए निकलने वाला है. 

यह एक्सप्रेसवे वारिसनगर में ताल कोरैया, परोरिया, लवहट्ठा, बलाही, मनवारा, जहांगीरपुर, शोभन, मशीना, पुरुषोत्तमपुर अन्नु और हरियाबाद चक्कर से निकलेगा. दूसरी ओर, खानपुर प्रखंड के सिरोंपट्टी, भूतलपुर, भोरे जयराम, तालडोरा, शाहपुर, बछौली और बिशनपुर सोंसा गांव से जुड़ते हुए निकलेगा. 

उजियारपुर प्रखंड की बात करें तो चैती, अंगार, जेसीबी रहीमपुर और डिहुली, विभूतिपुर प्रखंड के राघोपुर, बरियारपुर, खास टभका, चोरा टभका और चांद सुरारी के रास्ते बेगूसराय जिले में यह एक्सप्रेसवे प्रवेश करने वाला है. 

समस्तीपुर के 8 प्रखंडों से गुजरेगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे
रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जहां समस्तीपुर के 5 प्रखंडों से होकर निकलने वाला है तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे 8 प्रखंडों से होकर निकलने वाला है. पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे वैशाली की सीमा से मोरवा प्रखंड के हरपुर भिंडी गांव से प्रवेश करेगा. वहां से बुनाई बस्ती, लरूआ, सारंगपुर, धर्मपुर बांदे होते हुए सरायरंजन प्रखंड के हरलोचनपुर, भगवतपुर, सरायरंजन, झखरा, हरपुर बरहेत्ता, सुरमर और बाजिदपुर मेरी गांवों से निकलेगी.

पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे उजियापुर प्रखंड के बहादुर, चैता, चंदौली, महेसारी, विकासपुरी, अकहा बिशनपुर, छपरा, चक दौलत, बाजितपुर नजीरपुर से होकर निकलने वाला है. विभूतिपुर प्रखंड की बात करें तो पटपरा, भरपूर, रूपौली खुर्द, कराई, शाहपुर पटोरी से होकर पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे निकलेगा. रोसड़ा के महाबलीपुर, जहांगीरपुर, सोनूपुर, भट्टर, रामनगर और मोहिउद्दीननगर, सिंघिया के भीडर, लगमा, कुंडल और ममूरपुर और हसनपुर प्रखंड के नयानगर, डोढ़ा, मंगलगढ़, फुलहरा, बसंतपुर और बलभदारपुर गांवों से होते हुए यह एक्सप्रेसवे दरभंगा जिले में प्रवेश करेगा.

