/समस्तीपुर में थाने की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला ASI का शव, मचा हड़कंप

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समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना में तैनात डायल-112 के सहायक अवर निरीक्षक यानी ASI बबलू कुमार प्रसाद का शव थाना भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में फंदे से लटका मिला. पहली नजर में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, लेकिन पुलिस ने सभी एंगल को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. ये पूरा मामला शनिवार (18 जुलाई, 2026) की सुबह मोहिउद्दीननगर थाने की है. मिली जानकारी के अनुसार, थाने की तीसरी मंजिल पर स्थित एक खाली कमरे में डायल-112 में तैनात 50 वर्षीय ASI बबलू कुमार प्रसाद का शव फंदे से लटका मिला.
सुबह जब साथी पुलिसकर्मियों की नजर शव पर पड़ी तो इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई. सूचना मिलते ही पटोरी एसडीपीओ वीरेंद्र कुमार मेधावी, सर्किल इंस्पेक्टर पवन कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. बता दें कि मृतक ASI बबलू कुमार प्रसाद पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के रहने वाले थे. उनका परिवार बगहा में रहता है. वह समस्तीपुर में रहकर अकेले नौकरी कर रहे थे. वह पिछले करीब ढाई वर्षों से मोहिउद्दीननगर थाना में डायल-112 पर तैनात थे. हाल ही में उनका तबादला कल्याणपुर थाना के डायल-112 में हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी वहां योगदान नहीं दिया था. समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पहली नजर में मामला डिप्रेशन से जुड़ा लग रहा है.
पूछताछ में यह सामने आया है कि ASI बबलू कुमार प्रसाद काफी शांत स्वभाव के थे और साथी पुलिसकर्मियों से भी कम बातचीत करते थे. ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने कमरे में ही रहते थे. कुछ दिन पहले ही वह छुट्टी बिताकर अपने घर बगहा से लौटे थे. बेटे से बातचीत हुई है, लेकिन अब तक किसी पारिवारिक विवाद की पुष्टि नहीं हुई है. परिवार को सूचना दे दी गई है और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है. SP ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर फॉरेंसिक साइंस टीम को बुलाया गया है. DIG मनोज कुमार तिवारी भी जांच की निगरानी के लिए मौके पर पहुंच गए हैं. थाने के सभी पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए जा रहे है.