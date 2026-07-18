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समस्तीपुर में थाने की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला ASI का शव, मचा हड़कंप

समस्तीपुर के पुलिस स्टेशन में एक ASI ने सुसाइड कर लिया. वह 'डायल 112' सर्विस के तहत मोहिउद्दीन नगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था. मरने वाले की पहचान बबलू प्रसाद के तौर पर हुई है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 18, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:32 PM IST
समस्तीपुर में थाने की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला ASI का शव, मचा हड़कंप
Image Credit: समस्तीपुर में दारोगा ने किया सुसाइड (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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