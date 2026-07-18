/समस्तीपुर में थाने की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला ASI का शव, मचा हड़कंप

पूछताछ में यह सामने आया है कि ASI बबलू कुमार प्रसाद काफी शांत स्वभाव के थे और साथी पुलिसकर्मियों से भी कम बातचीत करते थे. ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने कमरे में ही रहते थे. कुछ दिन पहले ही वह छुट्टी बिताकर अपने घर बगहा से लौटे थे. बेटे से बातचीत हुई है, लेकिन अब तक किसी पारिवारिक विवाद की पुष्टि नहीं हुई है. परिवार को सूचना दे दी गई है और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है. SP ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर फॉरेंसिक साइंस टीम को बुलाया गया है. DIG मनोज कुमार तिवारी भी जांच की निगरानी के लिए मौके पर पहुंच गए हैं. थाने के सभी पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए जा रहे है.