Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2950067
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: फौजी ने चलाई अपने ही भाईयों पर गोली, जानिए पूरा मामला

Bihar Crime: समस्तीपुर में एक भाई ने एक विवाद में अपने ही भाईयों पर फायरिंग शुरू कर दी. घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को अपने हाथ में ले कारवाई शुरू कर दी है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:25 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर न्यूज़
समस्तीपुर न्यूज़

Bihar Crime: बिहार के समस्तीपुर में एक भाई ने मामूली विवाद पर अपने ही भाई पर गोली चला दी. यह घटना सिंघिया थाना क्षेत्र के लगमा गांव की है. यहां एक वर्तमान सैनिक नवीन कुमार सिंह ने अपने तीन भाइयों के संग हुए आपसी मतभेद पर अपने भाइयों पर फायरिंग कर दी.

इस फायरिंग में सेना से रिटायर महेश सिंह ,सुरेश सिंह, सुरेश सिंह की पत्नी रंजना देवी और उसके बेटे गुलशन सिंह कुमार को गोली लगी है. सभी जख्मी लोगों को उपचार के लिए दरभंगा के DMCH में रेफर कर दिया गया है. घटना में घायल सभी लोगों को पैर और पेट पर गोली मारी गई है.

ये भी पढे़ं: एयरफोर्स जवान की हत्या कराना चाहती थी उसकी पत्नी, भैसुर के लिए भी दे रखी थी सुपारी

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि घटना सुबह 7 से 8 बजे के बीच की है. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर तुरंत वहां पहुंची. पुलिस ने बताया की विवाद वर्षा के पानी को लेकर शुरू हुआ. यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नवीन सिंह ने गुस्से में आकर अपनी सर्विस बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी.

इस फायरिंग में एक ही परिवार के चार लोगों को गोली लगी है. इन सभी का उपचार डीएमसीएच दरभंगा अस्पताल में कराया जा रहा है. घटना के बाद आरोपी जवान ने अपने सर्विस पिस्टल के साथ थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है.

इनपुट: 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samastipur Crime NewsSamastipur NewsBihar News

Trending news

nitish kumar
एक ही कार्यकाल में 2 बार गिरी और 3 बार बनी सरकार, नीतीश ने शपथ लेने का रिकॉर्ड तोड़ा
Samastipur Crime News
Samastipur News: फौजी ने चलाई अपने ही भाईयों पर गोली, जानिए पूरा मामला
bihar chunav 2025
राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया! बिना सीट शेयरिंग के घूम रहे विदेश
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: NDA या INDIA, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कौन कितना तैयार?
Bhojpuri Cinema
खेसारी लाल यादव ने किया 'गजब तोहार नैना' गाने का पोस्टर जारी, जल्द होगा रिलीज
Maithili Thakur
हारमोनियम पर लोक गीतों की धुन निकालने वाली मैथिली ठाकुर के हाथों में राजयोग!
Bihar News
बिहार पुलिस को बड़ी सफलता, प्रसिद्ध कपूर झा गैंग के तीन शूटरों को किया गिरफ्तार
Ghatsila vidhansabha chunav
घाटशिला पर चुनावी सरगर्मी तेज सरकार की नाकामियों को बताने के लिए भाजपा ने बुलाई बैठक
bihar chunav 2025
चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान
Patna Metro
सुबह 11:27 बजे निकली पटना मेट्रो की पहली ट्रेन, CM नीतीश कुमार ने भी किया सफर
;