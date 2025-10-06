Samastipur News: फौजी ने चलाई अपने ही भाईयों पर गोली, जानिए पूरा मामला

Bihar Crime: बिहार के समस्तीपुर में एक भाई ने मामूली विवाद पर अपने ही भाई पर गोली चला दी. यह घटना सिंघिया थाना क्षेत्र के लगमा गांव की है. यहां एक वर्तमान सैनिक नवीन कुमार सिंह ने अपने तीन भाइयों के संग हुए आपसी मतभेद पर अपने भाइयों पर फायरिंग कर दी.

इस फायरिंग में सेना से रिटायर महेश सिंह ,सुरेश सिंह, सुरेश सिंह की पत्नी रंजना देवी और उसके बेटे गुलशन सिंह कुमार को गोली लगी है. सभी जख्मी लोगों को उपचार के लिए दरभंगा के DMCH में रेफर कर दिया गया है. घटना में घायल सभी लोगों को पैर और पेट पर गोली मारी गई है.

बताया जा रहा है कि घटना सुबह 7 से 8 बजे के बीच की है. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर तुरंत वहां पहुंची. पुलिस ने बताया की विवाद वर्षा के पानी को लेकर शुरू हुआ. यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नवीन सिंह ने गुस्से में आकर अपनी सर्विस बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी.

इस फायरिंग में एक ही परिवार के चार लोगों को गोली लगी है. इन सभी का उपचार डीएमसीएच दरभंगा अस्पताल में कराया जा रहा है. घटना के बाद आरोपी जवान ने अपने सर्विस पिस्टल के साथ थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है.

