/मां के सामने ही बेटे की हादसे में मौत, गंगा स्नान कराने ले जा रहा था अमीन, JCB से निकाला गया शव

बेकाबू हाइवा ट्रक ने मारी टक्कर

मिली मुजफ्फरपुर के अनुसार, कांटी ब्लॉक में अमीन के पद पर कार्यरत मनीष कुमार शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) सुबह अपनी मां को स्कूटर पर गंगा में पवित्र डुबकी लगवाने ले जा रहे थे. जब वे NH-28 पर बसधिया पहुंचे, तो तेजी से आ रहे और बेकाबू हाइवा ट्रक ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से मां और बेटा दोनों सड़क पर गिर पड़े. इसी बीच सामने से आ रहे एक ट्रक ने मनीष कुमार को कुचल दिया. उनका शरीर ट्रक के पहियों के नीचे बुरी तरह फंस गया था. पुलिस ने JCB मशीन की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला. स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उनकी घायल मां चंदा देवी को सब-डिविजनल अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए कहीं और रेफर कर दिया गया. स्थानीय लोगों और प्रशासन के दखल और 20,000 रुपए का तुरंत मुआवजा मिलने के बाद सड़क जाम हटाया गया.