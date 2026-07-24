Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /मां के सामने ही बेटे की हादसे में मौत, गंगा स्नान कराने ले जा रहा था अमीन, JCB से निकाला गया शव

मां के सामने ही बेटे की हादसे में मौत, गंगा स्नान कराने ले जा रहा था अमीन, JCB से निकाला गया शव

समस्तीपुर में गंगा स्नान के लिए स्कूटर से जाते समय कांटी ब्लॉक के एक अमीन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. वहीं, अमीन की मां की हालत गंभीर है. मिली जानकारी के अनुसार, बेकाबू हाइवा ट्रक ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 24, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:48 PM IST
मां के सामने ही बेटे की हादसे में मौत, गंगा स्नान कराने ले जा रहा था अमीन, JCB से निकाला गया शव
Image Credit: मां के सामने ही बेटे की हादसे में मौत (जी मीडिया)

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छात्र आंदोलन को लेकर भोजपुर में अलर्ट: DM और SP ने संभाला मोर्चा
Bhojpur News52 min ago
2
Student protest53 min ago
3
Katihar News1 hr ago
4
Samastipur News1 hr ago
5
jharkhand live2 hrs ago