/मां के सामने ही बेटे की हादसे में मौत, गंगा स्नान कराने ले जा रहा था अमीन, JCB से निकाला गया शव

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समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में NH-28 पर डैनी चौक के पास तेजी से आ रहे और बेकाबू हाइवा ट्रक ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी. स्कूटर पर मां-बेटे सवार थे और वे गंगा में पवित्र डुबकी लगाने जा रहे थे. स्कूटर चला रहे जनकपुर वार्ड 9, चंचौर ईस्ट पंचायत के रहने वाले उपेंद्र प्रसाद सिंह के बेटे मनीष कुमार (35) की दर्दनाक मौत हो गई. पीछे बैठी उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी हालत नाज़ुक बनी हुई है. शुरुआती इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक की पहचान मनीष कुमार के तौर पर हुई है और घायल महिला उनकी मां चंदा देवी (55) हैं.
बेकाबू हाइवा ट्रक ने मारी टक्कर
मिली मुजफ्फरपुर के अनुसार, कांटी ब्लॉक में अमीन के पद पर कार्यरत मनीष कुमार शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) सुबह अपनी मां को स्कूटर पर गंगा में पवित्र डुबकी लगवाने ले जा रहे थे. जब वे NH-28 पर बसधिया पहुंचे, तो तेजी से आ रहे और बेकाबू हाइवा ट्रक ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से मां और बेटा दोनों सड़क पर गिर पड़े. इसी बीच सामने से आ रहे एक ट्रक ने मनीष कुमार को कुचल दिया. उनका शरीर ट्रक के पहियों के नीचे बुरी तरह फंस गया था. पुलिस ने JCB मशीन की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला. स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उनकी घायल मां चंदा देवी को सब-डिविजनल अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए कहीं और रेफर कर दिया गया. स्थानीय लोगों और प्रशासन के दखल और 20,000 रुपए का तुरंत मुआवजा मिलने के बाद सड़क जाम हटाया गया.
घटना से सदमें में परिवार
घटना की खबर मिलते ही गांव और अस्पताल में मौजूद परिवार के सदस्य गहरे सदमे और दुख में डूब गए. पूरा परिवार बुरी तरह टूट गया है. सूचना मिलने पर दलसिंहसराय थाने के SHO मो. इरशाद आलम घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया और जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू की और दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया. SHO ने बताया कि जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा.