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'छोटे भाई को क्यों दे रहे जमीन', समस्तीपुर में हिस्सेदारी के विवाद में बड़े बेटे ने पिता को मार डाला

Samastipur News: समस्तीपुर में जमीन के लिए बेटे ने पिता को लाठी से पीट-पीटकर अधमरा कर किया. दो दिन बाद इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jul 16, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:33 PM IST
'छोटे भाई को क्यों दे रहे जमीन', समस्तीपुर में हिस्सेदारी के विवाद में बड़े बेटे ने पिता को मार डाला
Image Credit: (Z News) समस्तीपुर में हिस्सेदारी के विवाद में बड़े बेटे ने पिता को मार डालाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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