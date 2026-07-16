'छोटे भाई को क्यों दे रहे जमीन', समस्तीपुर में हिस्सेदारी के विवाद में बड़े बेटे ने पिता को मार डाला

समस्तीपुर में जमीनी विवाद में बड़े बेटे पर अपने ही पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने दो दिनों बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पूरी घटनाक्रम समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के दहियार वार्ड संख्या-7 का है. मृतक की पहचान डोमी पंजियार के रूप में हुई है.