/समस्तीपुर: पिता ने नशे के लिए नहीं दिया पैसा तो हैवान बना बेटा, आधी रात को कुदाल काटा, बचाने आई मां को भी पीटा

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समस्तीपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की कुदाल से काटकर हत्या कर दी. घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड-39 की है. मृतक की पहचान मोहम्मद इस्लाम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उनका बेटा मोहम्मद अरमान सूखे नशे का आदी था. सुबह उसने पिता से नशे के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद देर रात करीब 12 बजे अरमान नशे की हालत में घर पहुंचा और पिता से गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा. इस दौरान आरोपी ने घर में रखी कुदाल उठा ली और पिता पर हमला कर दिया. इतना ही नहीं बचाने आई मां को भी पीट-पीटकर घायल कर दिया.
बताया जा रहा है कि कुदाल के वार से मोहम्मद इस्लाम गंभीर रूप से जख्मी हो गए. उन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पिता को बचाने पहुंची मां पर भी आरोपी ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया. मृतक के तीन बेटे हैं. एक बेटा प्रदेश में रहकर मजदूरी करता है, जबकि दो बेटे घर पर ही रहते हैं. घटना के वक्त परिवार के अन्य सदस्य छत पर सो रहे थे. शोर सुनकर मृतक का छोटा बेटा नीचे आया और पिता को गंभीर हालत में पाया.
मृतक के छोटे बेटे ने बताया कि उसका भाई सूखे नशे का आदी है. सुबह उसने पिता से पैसे मांगे थे, लेकिन पिता ने पैसे देने से मना कर दिया था. रात करीब 12 बजे वह घर आया और माता-पिता से झगड़ने लगा. इसी दौरान उसने कुदाल से पिता पर हमला कर दिया. मां बचाने गईं तो उन्हें भी मारकर जख्मी कर दिया. शोर सुनकर उसकी नींद खुली तो वह नीचे आया और पिता को अस्पताल लेकर गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. परिजनों का कहना है कि लगातार सूखे नशे के सेवन के कारण अरमान की मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई थी. घटना की सूचना मिलने के बाद मुफ्फसिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.