/समस्तीपुर: पिता ने नशे के लिए नहीं दिया पैसा तो हैवान बना बेटा, आधी रात को कुदाल काटा, बचाने आई मां को भी पीटा

मृतक के छोटे बेटे ने बताया कि उसका भाई सूखे नशे का आदी है. सुबह उसने पिता से पैसे मांगे थे, लेकिन पिता ने पैसे देने से मना कर दिया था. रात करीब 12 बजे वह घर आया और माता-पिता से झगड़ने लगा. इसी दौरान उसने कुदाल से पिता पर हमला कर दिया. मां बचाने गईं तो उन्हें भी मारकर जख्मी कर दिया. शोर सुनकर उसकी नींद खुली तो वह नीचे आया और पिता को अस्पताल लेकर गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. परिजनों का कहना है कि लगातार सूखे नशे के सेवन के कारण अरमान की मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई थी. घटना की सूचना मिलने के बाद मुफ्फसिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.