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समस्तीपुर: पिता ने नशे के लिए नहीं दिया पैसा तो हैवान बना बेटा, आधी रात को कुदाल काटा, बचाने आई मां को भी पीटा

समस्तीपुर के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड-39 में सूखे नशे के सेवन करने के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक युवक ने अपने ही पिता की कुदाल से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 15, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:37 AM IST
समस्तीपुर: पिता ने नशे के लिए नहीं दिया पैसा तो हैवान बना बेटा, आधी रात को कुदाल काटा, बचाने आई मां को भी पीटा
Image Credit: समस्तीपुर: बेटे ने पिता की कुदाल के काटकर हत्या की (Zee Media)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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