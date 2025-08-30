समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का किया पुतला दहन

समस्तीपुर जिले में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में आयोजित किया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर बस पड़ाव से जुलूस निकालते हुए पटेल गोलंबर तक मार्च किया और वहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया.

इस मौके पर भाजपा नेता कमल कांत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र भाषा का प्रयोग पूरे देश की संस्कृति और मातृत्व का अपमान है. उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसे अपमानजनक बयानों को कभी स्वीकार नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी.

भाजपा के वरिष्ठ नेता रामसुमिरन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति में मतभेद होना सामान्य है, लेकिन किसी भी नेता की मां पर की गई टिप्पणी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस तरह की भाषा और ऐसे नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी.

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के खिलाफ विरोध जताया. स्थानीय स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान खींचा और माहौल में गहमागहमी देखी गई. भाजपा नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक इस तरह की टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगी जाएगी, तब तक विरोध जारी रहेगा.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

