समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का किया पुतला दहन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2902730
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का किया पुतला दहन

शनिवार को समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए बस पड़ाव से जुलूस निकाला और पटेल गोलंबर पर राहुल गांधी व तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया. नेताओं ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी की मां पर टिप्पणी शर्मनाक है और इस पर जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 30, 2025, 05:43 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में भाजपा का प्रदर्शन
समस्तीपुर में भाजपा का प्रदर्शन

समस्तीपुर जिले में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में आयोजित किया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर बस पड़ाव से जुलूस निकालते हुए पटेल गोलंबर तक मार्च किया और वहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया.

इस मौके पर भाजपा नेता कमल कांत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र भाषा का प्रयोग पूरे देश की संस्कृति और मातृत्व का अपमान है. उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसे अपमानजनक बयानों को कभी स्वीकार नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी.

भाजपा के वरिष्ठ नेता रामसुमिरन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति में मतभेद होना सामान्य है, लेकिन किसी भी नेता की मां पर की गई टिप्पणी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस तरह की भाषा और ऐसे नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के खिलाफ विरोध जताया. स्थानीय स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान खींचा और माहौल में गहमागहमी देखी गई. भाजपा नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक इस तरह की टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगी जाएगी, तब तक विरोध जारी रहेगा.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

ये भी पढ़ें- मौन BJP, गरम बिहार! क्या है इस चुप्पी के पीछे की रणनीति? जिससे हो रही सियासत धुआंधार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samastipur NewsRahul GandhiTejashwi Yadav

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका
Bagaha News
मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला, बगहा में पत्रकारों पर केस दर्ज, विधायक ने बताया गलत
siwan news
Siwan News: 9 साल बाद पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड पर आया बड़ा फैसला, तीन दोषी करार
Chatra News
झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, प्रशासन पर उठे सवाल
Pawan Singh
पवन सिंह पर लगे गंभीर आरोप, अंजलि राघव ने तोड़ी चुप्पी
KC Tayagi
पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शर्मनाक : केसी त्यागी
rahul gandhi voter adhikar yatra
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा छपरा पहुंची, बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत
bihar chunav 2025
चौथी बार खिलेगा कमल या लालटेन दिखाकर मतदाता रोक देंगे भाजपा का विजयी रथ
Voter Rights Yatra
'हमने अवध में हराया, आप मगध में हराइए', बिहारियों से अखिलेश यादव की बड़ी अपील
Rohini Acharya
'अभी शादी हुई नहीं सुहागरात की चिंता क्यों?' रोहिणी का विवादित बयान
;