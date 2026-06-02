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समस्तीपुर में सन्नाटा! सहेली संग कोचिंग जा रही 3 छात्रा को ट्रक ने कुचला, 1 की मौत, 2 घायल

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में कोचिंग जा रही 3 छात्रा को ट्रक ने कुचल दिया. जिसकी वजह से एक छात्रा की मौत मौके पर दर्दनाक तरीके से हो गई. जबकि, 2 छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई हैं.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Shailendra |Last Updated: Jun 02, 2026, 04:40 PM IST

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समस्तीपुर में कोचिंग जा रही 3 छात्रा को ट्रक ने कुचला, 1 की मौत, 2 घायल
समस्तीपुर में कोचिंग जा रही 3 छात्रा को ट्रक ने कुचला, 1 की मौत, 2 घायल

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहुआ में रोसड़ा-समस्तीपुर मुख्य पथ पर मंगलवार सुबह करीब 5 बजे हुए दर्दनाक हादसा सामने आया है. इस हादसे में 10 वीं की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. बताया जाता है की रहुआ सेंटर चौक के पास बालू लदे मल्टी-एक्सल तेज रफ्तार ट्रक ने कोचिंग जा रही तीन छात्राओं को कुचल दिया. जिसमें एक छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. 

मृतका छात्रा की पहचान रहुआ गांव के पश्चिमवारी टोल वार्ड-8 निवासी सत्तो पासवान की 17 वर्षीय पुत्री निकिता कुमारी के रूप में हुई है. उसके साथ जा रही दो छात्रा घायल हो गईं. जिनका स्थानीय क्लिनिक में इलाज चल रहा है. छात्रा निकिता गांव में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय + 2 हाई स्कूल रहुआ की छात्रा थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, समस्तीपुर की ओर से आ रहा ट्रक अनियंत्रित हो गया था. रहुआ सेंटर चौक पर पहुंचते ही ट्रक ने उन्हें कुचलते हुए खाई में पलट गया. टक्कर में ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस घटना से मृतका के परिजनों  में कोहराम मच गया. मृतका की मां ने बताया कि उनके पति सत्तो पासवान गया में पुल निर्माण में मजदूरी करते हैं और 10 दिन पहले ही काम पर गए थे. 

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वहीं, हादसे के बाद स्थानीय मुखिया बैद्यनाथ शर्मा, पंचायत समिति सदस्य शैलेंद्र कुमार राय,सरपंच हरिकांत झा समेत सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर आक्रोशित लोगों के साथ शव को सड़क पर रखकर रोसड़ा-समस्तीपुर मुख्य मार्ग करीब 4 घंटे जाम रखा और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. 
माकपा नेता हरिकांत झा ने कहा कि यह चौक डेथ जोन बन गया है. यहां मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और चार-चार कोचिंग सेंटर चलते हैं. रहुआ गांव और आसपास गांव के सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन छात्र-छात्राएं रोज जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं. पिछले कई साल से हम ट्रैफिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. 

स्थानीय मुखिया बैद्यनाथ शर्मा ने कहा कि रहुआ सेंटर चौक पर कई वर्षों में बड़ा हादसा होते आ रहा है, लेकिन प्रशासन बेपरवाह बना है. जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मांग किया की. मृतका निकिता कुमारी के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा और 4 लाख रुपये सरकारी सहायता दी जाए. साथ ही रहुआ सेंटर चौक पर तुरंत स्पीड ब्रेकर का निर्माण और ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाए. जाम के कारण रोसड़ा-समस्तीपुर मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित रहा. 

रोसड़ा थानाध्यक्ष लालबाबू कुमार पुलिस दल- बल के साथ पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया. मगर, ग्रामीण वरीय अधिकारी को बुलाने पर अड़े रहे. बाद में रोसड़ा बीडीओ राकेश मौके पर पहुंचे. मुखिया और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने मृतका के परिजनों को उचित लाभ देने का आश्वासन दिया. इसके बाद जाम हटाया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है.

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