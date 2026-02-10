Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3104987
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में फिर 'पकड़ौआ विवाह': छात्र को नशा पिलाकर बेहोशी की हालत में रचाई शादी; वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप

Samastipur News: समस्तीपुर में एक छात्रा का अपहरण कर उसकी जबरन शादी करवा दी गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:34 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में दूल्हे का अपहरण कर पकड़ौआ विवाह हुआ
समस्तीपुर में दूल्हे का अपहरण कर पकड़ौआ विवाह हुआ

Pakadua Vivah Samastipur: समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र से एक पकड़ौआ विवाह करवाने का मामला सामने आया है. यहां नशा कराकर एक युवक की बेहोशी की हालत में जबरन शादी करा दी गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र के चकरांजली गांव का बताया जा रहा है. वीडियो में युवक खुद को बंधक बताते हुए मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है. उसका आरोप है कि उसे 24 घंटे से ताला मारकर बंद रखा गया है. 

वायरल हो रहे वीडियो में युवक की पहचान 23 वर्षीय नीतीश कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, नीतीश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था. वह घर से पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. जब परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि गांव के ही कुछ लोग उसे पकड़कर ले गए और उसकी शादी करा दी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शादी के दौरान युवक की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाता है. इसके बावजूद लोगों ने उसे पकड़कर शादी की रस्में पूरी कराई. इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि अब तक थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है. वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मुनटुन कुमार, समस्तीपुर

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ को चढ़ी हल्दी, महाशिवरात्रि के शिव-विवाह की रस्में शुरू

TAGS

Samastipur NewsBihar News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में फिर 'पकड़ौआ विवाह': छात्र को नशा पिलाकर बेहोशी की हालत में रचाई शादी
Ranchi News
रांची में 'इश्क, इंतकाम और हत्या': अवैध संबंध के शक में सिर काटकर दलदल में दबाया
Dr. Aditya Gupta
अल्जाइमर और डिमेंशिया कितनी घातक बीमारियां हैं? डॉ. आदित्य गुप्ता से समझिए
Gumla News
जमगाई में बच्चों की लड़ाई बनी खूनी संघर्ष: दो परिवारों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे
Dhanbad News
आरती होटल पर ग्रामीणों का धावा; संचालक गिरफ्तार, संदिग्ध जोड़े के साथ होटल सील
Jehanabad news
शिक्षा का मंदिर बना अखाड़ा, MDM के खेल में आपस में भिड़े दो गुरुजी, फटी शर्ट
Katihar News
फार्मर रजिस्ट्रेशन में कटिहार आगे: डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कर्मचारियों की थपथपाई पीठ
Chatra News
पूर्व पति ने बीच सड़क पर गोलियों से भूना,दूसरी शादी से नाराज होकर पत्नी को मार डाला
aurangabad news
जिंदा बची सहेली ने खोला राज, लड़कों से मेलजोल रखने पर मिली थी फटकार तो सुसाइड किया
CM Himanta Biswa Sarma
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर रांची में FIR, आमने-सामने BJP-कांग्रेस