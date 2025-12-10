सुपारी, साजिश और मौत का खेल, समस्तीपुर डबल मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा

Bihar Crime News: समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर में बीते साल 21 दिसंबर को हुए प्रॉपर्टी डीलर विजय गुप्ता और दिव्यांग टोटो चालक गणेश सहनी डबल मर्डर कांड में लगभग एक वर्ष बाद बड़ा खुलासा हुआ है. कल्याणपुर से गिरफ्तार शूटर फूलबाबू ने पुलिस के सामने बयान दिया कि हत्या की पूरी साजिश विजय गुप्ता के साथी सुधीर मधान ने रची थी. उसने शूटरों को 5 लाख रुपये, हथियार और गोलियां देने का सौदा तय किया था. शूटरों को मृतक की फोटो दिखाकर पहचान कराई गई और घटना के वक्त सुधीर मधान खुद मौजूद था ताकि वह जमीन कारोबारी की पुष्टि कर सके. घटना का राज न खुले इसके लिए बेकसूर दिव्यांग टोटो चालक की भी हत्या करा दी गई.

मोबाइल से नहीं करता था बात, लोगों से फोन लेकर करता था बातचीत

जांच में सामने आया है कि सुधीर मधान शूटरों से सीधे बात करने से बचता था. वह राह चलते लोगों से फोन मांगकर या लाचारी बताकर मोबाइल लेकर बातचीत करता था, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल्स तक न पहुंच सके. घटना के बाद हत्या में इस्तेमाल हथियार दोबारा सुधीर मधान को दे दिया गया, जिसे पुलिस ने उसके घर से बरामद कर लिया है. साजिश में शामिल उसके पुत्र अमन मधान ने भी शूटरों को किस्तों में रुपये दिए थे और एक लाख रुपये घटना से पहले खुद दिया था. पुलिस ने अमन को भी गिरफ्तार कर लिया है.

मुख्य शूटर सहित कई गिरफ्तार

फूलबाबू की निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य शूटर आशुतोष को भी गिरफ्तार किया है. उसके पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. आशुतोष का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पहले से रहा है. वर्ष 2024 में उसने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लदौरा गांव में पूर्व उपसरपंच और उनके बड़े भाई को गोली मारकर घायल कर दिया था. एसपी ने बताया कि सुधीर मधान पर समस्तीपुर सहित वैशाली जिले के बलिगांव थाना में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अदालत से उसकी जमानत रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर रही है.

पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जांच में यह भी सामने आया है कि इस हत्याकांड के पीछे कई जमीन खरीद–फरोख्त के विवाद जुड़े हुए हैं. सुधीर मधान का शूटरों से पहले से आपराधिक संबंध रहा है और वह कथित रूप से कई पुलिसकर्मियों व उच्च अधिकारियों को प्रलोभन देकर भाड़े के अपराधियों से घटनाओं को अंजाम दिलवाता रहा है. जमीन कारोबार में आने के बाद उसने अन्य अपराधों से दूरी बनाई थी, लेकिन विवादित सौदों में उसकी संलिप्तता फिर से सामने आई है. समस्तीपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम की यह कार्रवाई जिले में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और पुलिस अब पूरे गैंग की भूमिका की गहन जांच कर रही है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय