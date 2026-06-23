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समस्तीपुर में 5 साल की मासूम की संदिग्ध मौत से सनसनी, जहर देकर हत्या का आरोप

Samastipur News: समस्तीपुर में 5 साल की मासूम की संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई. बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि जहर देकर हत्या की गई है.साक्ष्य मिटाने के लिए नदी किनारे शव को दफना दिया गया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jun 23, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:21 PM IST
समस्तीपुर में 5 साल की मासूम की संदिग्ध मौत से सनसनी, जहर देकर हत्या का आरोप
Image Credit: समस्तीपुर में 5 साल की मासूम की संदिग्ध मौत से सनसनी

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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