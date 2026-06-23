पूजा देवी आगे बताती है कि वो मायके गई थी, इसके बाद 19 जून को सूचना मिली कि मेरी गोतनी बेटी रितिका कुमारी को जहर खिलाकर मार डाला है. 20 जून की सुबह जब वहां पहुंची, तो गांव वालों से पता चला कि शव को दफना दिया गया. उन्होंने बताया कि आवेदन लेकर थाने पर गई थी, लेकिन मौजूद पदाधिकारी ने कहा कि मामले को गांव में पंचायती कर सलटा दिया जाएगा.