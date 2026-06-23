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समस्तीपुर में 5 साल की बच्ची की हत्या का मामला 23 जून, 2026 दिन मंगलवार को सामने आया. बताया जा रहा है कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कर नदी किनारे दफना दिया गया. आरोप है कि बच्ची की चाची और उसके परिवार ने उसकी हत्या कर दी. वहीं, देर रात मृतका बच्ची की मां की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई.
23 जून, 2026 दिन मंगलवार की सुबह मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मिट्टी खोदकर शव को बाहर निकाला गया है. मृतक की पहचान राहुल दास की पुत्री रितिका कुमारी के रूप में हुई है. शव गल जाने के कारण पोस्टमार्टम के लिए हायर सेंटर भेजा गया है. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के दूधपुरा पंचायत के खराज वार्ड एक की है.
मृतक बच्ची की मां पूजा देवी ने बताया कि मेरे पति दूसरे प्रदेश में रहते हैं और लंबे समय से घर नहीं आए हैं, अकेले अपने तीन बच्चों के साथ ससुराल में रहती हूं. जेठानी रीता देवी अपने पति के साथ मिलकर हमेशा मारपीट करती है, मेरे हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहती है.
पूजा देवी आगे बताती है कि वो मायके गई थी, इसके बाद 19 जून को सूचना मिली कि मेरी गोतनी बेटी रितिका कुमारी को जहर खिलाकर मार डाला है. 20 जून की सुबह जब वहां पहुंची, तो गांव वालों से पता चला कि शव को दफना दिया गया. उन्होंने बताया कि आवेदन लेकर थाने पर गई थी, लेकिन मौजूद पदाधिकारी ने कहा कि मामले को गांव में पंचायती कर सलटा दिया जाएगा.
वह घटना के संबंध में हसनपुर थाना अध्यक्ष ने कहा कि बच्ची की मौत की जानकारी उन्हें बाद में मिली तब तक बच्ची को दफना दिया गया था. शव को बरामद कर लिया गया है. पोस्टमॉर्टम के लिए हायर सेंटर भेजा गया है.
वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. फिलहाल, आरोपी घर से फरार है. मृतिका की मां ने कहा कि पर दादा, दादी, चाचा और चाची ने बच्ची को जहर देकर उनकी पुत्री की हत्या किया गया है. पुलिस एफआईआर दर्ज कर ली है, अनुसंधान जारी है.