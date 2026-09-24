जमुई के बाद अब समस्तीपुर कांड पर भड़के तेजस्वी यादव: बोले- 'बिहार में आ गया है राक्षस राज'

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समस्तीपुर जिले में नाबालिग लड़की के साथ कथित अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, इस घटना को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा. तेजस्वी ने कहा- सम्राट चौधरी जी, अगर आप अपनी जुबान के पक्के हैं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं पर, बच्चियों पर. सैकड़ों उदाहरण जो हैं, हम लोग दे सकते हैं. अगर आप अपनी जुबान के पक्के हैं तो इस्तीफा दीजिए.
'आइडिया दे रहे हैं कि रील मत बनाओ'
तेजस्वी ने आगे कहा- 'कुछ दिन पहले हमने आपका (सम्राट चौधरी) बयान देखा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई रील बनाओगे तो मारे जाओगे, रील नहीं बनाओगे तो बच जाओगे, यह तो खुद अपराध नीति है. हत्या का केस चल रहा है मुख्यमंत्री पर और दूसरों को आइडिया दे रहे हैं कि रील मत बनाओ, तो बच जाओगे. चुनाव में प्रधानमंत्री आ के कहते हैं, रील बनाओ और यह लोग जो हैं... इतने गंभीर मामले हैं, ये लोग हल्की-फुल्की बातें करना, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे. इनके अभी भी जो मंत्री हैं, निर्लज्ज मंत्री लोग, अब यह भी कहेंगे कि छोटी-मोटी घटना है, छिटपुट घटना है.'
'लॉ एंड ऑर्डर चौपट, जनाजा उठ गया है'
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'सम्राट चौधरी जाति देख कर कार्रवाई करेंगे या दबाएंगे? इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, अभी भी रिश्तेदारी गिनाएंगे, कौन किसका क्या रिश्तेदार है. इन लोगों ने पूरी तरीके से बिहार के खजाने की लूट की है. लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो गया है, जनाजा उठ गया है. इन लोगों से बिहार संभल नहीं रहा है. कहां हैं बीजेपी के लोग?'
तेजस्वी ने कहा, 'कौन सा राज बोला जाए इसको? बिहार में पूरी तरह से राक्षस राज आ गया है, जब से भाजपा के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं. न जुबान के पक्के हैं और काम के नाम पर तो इनको तो वोट ही नहीं मिला. न नाम पर मिला है, न काम पर मिला है, तो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं. पूरी तरीके से बिहार की जनता में भारी आक्रोश है. जिस हिसाब से फजीहत हो रही है देश-दुनिया में, सरकार की थू-थू हो रही है, लेकिन इन लोगों के चेहरे पर कोई शर्म नहीं दिख रहा है.'