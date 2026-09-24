जमुई के बाद अब समस्तीपुर कांड पर भड़के तेजस्वी यादव: बोले- 'बिहार में आ गया है राक्षस राज'

'आइडिया दे रहे हैं कि रील मत बनाओ'

तेजस्वी ने आगे कहा- 'कुछ दिन पहले हमने आपका (सम्राट चौधरी) बयान देखा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई रील बनाओगे तो मारे जाओगे, रील नहीं बनाओगे तो बच जाओगे, यह तो खुद अपराध नीति है. हत्या का केस चल रहा है मुख्यमंत्री पर और दूसरों को आइडिया दे रहे हैं कि रील मत बनाओ, तो बच जाओगे. चुनाव में प्रधानमंत्री आ के कहते हैं, रील बनाओ और यह लोग जो हैं... इतने गंभीर मामले हैं, ये लोग हल्की-फुल्की बातें करना, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे. इनके अभी भी जो मंत्री हैं, निर्लज्ज मंत्री लोग, अब यह भी कहेंगे कि छोटी-मोटी घटना है, छिटपुट घटना है.'