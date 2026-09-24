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जमुई के बाद अब समस्तीपुर कांड पर भड़के तेजस्वी यादव: बोले- 'बिहार में आ गया है राक्षस राज'

समस्तीपुर में नाबालिग लड़की के साथ अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने चार को हिरासत में लिया है. वहीं, इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 24, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:24 PM IST
जमुई के बाद अब समस्तीपुर कांड पर भड़के तेजस्वी यादव: बोले- 'बिहार में आ गया है राक्षस राज'
Image Credit: बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

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