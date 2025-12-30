Advertisement
कहीं नए साल की पार्टी के लिए तो चोरी नहीं हो रहे बकरे? स्कॉर्पियो से आते हैं और उठा ले जाते हैं खस्सी

Samastipur Latest News: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर कोदरिया पंचायत का है. यहां सोमवार की रात चोरों ने फिल्मी अंदाज में बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया. अज्ञात चोरों ने वार्ड 3 और 4 निवासी दो ग्रामीणों के घर से करीब 45 हजार रुपये मूल्य के तीन खस्सी और दो बकरियां चुरा ली.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:57 PM IST

समस्तीपुर जिले में स्कॉर्पियो सवार बकरे की कर रहे चोरी
Samastipur: नए साल का आगमन होने वाला है और इसके जश्न की तैयारी में सभी लोग लगे हैं. नए साल की पार्टी के लिए भी लोगों ने मन मना लिया होगा. मगर, बिहार के समस्तीपुर ऐसी खबर सामने आयी, जो इस बात का इशारा करती है कि कहीं नए साल की पार्टी के लिए इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा है. दरअसल, जिले के दो थाना क्षेत्र से 50 से अधिक बकरे की चोरी हुई है. हालांकि, नए साल के जश्न के लिए बकरे चोरी हो रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है. 

ताजा मामला समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर कोदरिया पंचायत का है. यहां सोमवार की रात चोरों ने फिल्मी अंदाज में बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया. अज्ञात चोरों ने वार्ड 3 और 4 निवासी दो ग्रामीणों के घर से करीब 45 हजार रुपये मूल्य के तीन खस्सी और दो बकरियां चुरा ली. चोरों ने इस दौरान खुद को पुलिसकर्मी बताकर परिजनों को उलझाए रखा और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए.

मां कालीमंदिर वार्ड 3 निवासी जितेंद्र साह की पत्नी ने बताया कि सोमवार की रात उनके दो बड़े खस्सी बरामदे पर बंधे थे. संयोगवश उस रात कोई वहां नहीं सोया था. देर रात स्कॉर्पियो सवार चोरों ने खूंटे से रस्सी काटकर दोनों खस्सी चोरी कर लिए. जब बगल में बंधी अन्य बकरियां बोली, तब परिजनों की नींद खुली, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे. चोरी गए खस्सी की कीमत करीब 20 हजार रुपए बताई जा रही है.

जितेंद्र साह की भाभी मंजू देवी ने बताया कि रात करीब 12:00 बजे वह अपने बीमार ससुर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी सोनेलाल साह को दवा खिला रही थीं. इसी दौरान श्रवण चौक की ओर से एक स्कॉर्पियो आई, जिस पर पुलिस वाली लाल-नीली बत्ती जल रही थी. गाड़ी से चार लोग उतरे. दो व्यक्ति मंजू देवी के पास आए और बोले कि प्रवेश राय कौन और कहां है? उसे थाना के बड़ा बाबू बुला रहे हैं. जब तक वह कुछ समझ पातीं, अन्य दो साथियों ने चुपके से बरामदे से खस्सी खोल लिए और गाड़ी में लादकर फरार हो गए.

वहीं, वार्ड संख्या 4 निवासी मुकेश ठाकुर के घर के पास क्वॉटर के नीचे बंधे एक खस्सी और दो बकरियों को भी चोरों ने निशाना बनाया. चोरों ने खूंटे से रस्सी काटकर इन्हें गायब कर दिया. मुकेश की मां देवेंती देवी ने बताया कि चोरी गए मवेशियों की कीमत लगभग 25 हजार रुपये है. जितेंद्र साह के घर के बाद चोरों ने उनके भाई चिंटू साह के घर भी हाथ साफ करने की कोशिश की. हालांकि, परिवार के सदस्यों के जाग जाने के कारण चोर वहां सफल नहीं हो सके. 

स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो पहले आलमपुर की ओर से आई, जो पंचायत सरकार भवन के पास से वापस हुई और वारदातों को अंजाम देते हुए पुनः आलमपुर की ओर भाग निकली. एक ही रात में कई घरों को निशाना बनाए जाने से क्षेत्र के पशुपालकों में दहशत और पुलिस के प्रति आक्रोश है. लोगों ने मामले की लिखित शिकायत थाने में करने और गश्ती बढ़ाने की मांग की है.

बता दें कि कुछ दिन पहले भी विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में भी स्कॉर्पियो सवार चोरों ने पुलिस बनकर आए और गांव से 30 से अधिक बकरे की चोरी कर ली. इस संबंध में पुलिस का बताना है कि इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे बकरी चोर काफी सक्रिय हो गया है. इसपर नजर बनाए हुए हैं. गस्ती गाड़ी भी रहती है जो क्षेत्र में लगातार भ्रमण करती है, लेकिन पकड़ा नहीं रहा है. गाड़ी का नंबर भी दिखाई नहीं देता है. जिससे पकड़ा जा सके. लोगों को भी सजग होने की जरूरत है.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

