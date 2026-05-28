Samastipur News: अयोध्या दर्शन करने गया था परिवार, वेंटिलेटर को तोड़कर घर में घुसे चोरों ने उड़ाए 9 लाख कैश और 28 लाख के जेवर

Samastipur News: समस्तीपुर में एक बार फिर चोरों ने पुलिस गश्त को खुलेआम चुनौती देते हुए एक बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपये का कीमती सामान चुरा लिया और फरार हो गए. यह घटना मथुरापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति इलाके में हुई. अज्ञात चोरों ने घर के पिछले हिस्से में लगे वेंटिलेटर को तोड़कर खाली पड़े मकान में प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने अलमारी में बने लॉकर को खंगाला और लगभग 9 लाख रुपये नकद तथा 28 लाख रुपये के आभूषण चुरा लिए.

इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने कहा कि 26 तारीख को सुबह 11:00 बजे वे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए थे. 27 तारीख की सुबह उन्हें एक पड़ोसी का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है और उनका सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है. इसके बाद, उन्होंने अपने साढ़ू भाई को फोन किया और उनसे घर जाकर देखने के लिए कहा. घर पहुंचने पर, उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए परिवार को बताया कि घर में चोरी हो गई है. चोरों ने ताला तोड़कर घर का सारा सामान चुरा लिया है. अलमारी भी खुली हुई मिली, चोर वेंटिलेटर के रास्ते घर में घुसे थे.

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घर में 14 भर से ज्यादा सोने के गहने और 500 ग्राम चांदी का सामान था. इसके अलावा हाल ही में बेचे गए एक जमीन के टुकड़े से मिली पूरी नकद रकम, जो 9 लाख रुपये थी वो भी चोरी हो गई. हम कल रात 10:30 बजे घर पहुंचे और तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी. पुलिस थोड़ी ही देर बाद मौके पर पहुंच गई. वे आज भी वापस आए हैं और अभी जांच कर रहे हैं. हमें उसकमरे में जाने से रोक दिया गया है जहां चोरी हुई थी. इस बीच मौके पर एक फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है. फिलहाल पुलिस आस-पास के इलाके के CCTV फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है.