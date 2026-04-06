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एक साथ बुझ गए घर के तीन चिराग, समस्तीपुर की करेह नदी में डूबने से 3 सगे भाइयों की मौत

Samastipur Latest News: समस्तीपुर जिले के करेह नदी में नहाने के दौरान तीन भाइयों की डूबने से मौत हो गई. एक का शव दो घंटे बाद बरामद किया गया. इस हादसे गांव में मातम पसरा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:02 PM IST

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समस्तीपुर की करेह नदी में तीन भाइयों की मौत हो गई
समस्तीपुर की करेह नदी में तीन भाइयों की मौत हो गई

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करेंह नदी के बड़ियाही घाट पुल के पास एक हृदयविदारक हादसे में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद पूरे बोरज गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जाता है कि परसा पंचायत के बोरज गांव निवासी सुदर्शन झा के तीन पुत्र-आदित्य कुमार झा (15), हर्षनाथ कुमार झा (13) और कार्तिक कुमार झा (11) करेह नदी के किनारे गए थे. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खेलते-खेलते तीनों बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव में डूबने लगे. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी की तेज धारा के कारण वे सफल नहीं हो सके. घटना की सूचना मिलते ही शिवाजीनगर थाना पुलिस और प्रखंड प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. 

प्रभारी अंचल अधिकारी मनीष चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आलोक कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया. कई घंटे तक चले तलाशी अभियान के बाद दोपहर बाद आदित्य और हर्षनाथ के शव नदी से बाहर निकाले गए. 

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वहीं, सबसे छोटा भाई कार्तिक तेज धारा में बह गया था, जिसका शव स्थानीय मल्लाहों की तरफ से महाजाल की मदद से लगातार खोजबीन के बाद शाम करीब 5 बजे बरामद किया गया. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. एक ही परिवार के तीन चिराग बुझ जाने से बोरज गांव समेत पूरे परसा पंचायत में शोक की लहर है. 

ग्रामीणों ने बताया कि तीनों भाई पढ़ाई में होनहार और बेहद मिलनसार थे. सुदर्शन झा के घर में चीख-पुकार मची है, मां-बाप को सांत्वना देने वालों की आंखें भी नम हैं. प्रशासन का आश्वासन, ग्रामीणों की मांग मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

यह भी पढ़ें: दिल्ली में ठगी, बिहार में गिरफ्तारी, एक करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा

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