Samastipur News: करंट लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से मचा कोहराम
Samastipur

Samastipur News: करंट लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से मचा कोहराम

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर के विभूतिपुर में शॉर्ट सर्किट से गिरे बिजली तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह माह की बच्ची गंभीर है. लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस जांच में जुटी है.

Last Updated: Aug 17, 2025, 10:44 PM IST

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत
Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के विभूतिपुर पूरब पंचायत के वार्ड 12 में करंट लगने से एक ही परिवार के तीन व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान रामाशीष राम के पुत्र अरुण राम 40 वर्ष, पत्नी शांति देवी 60 वर्ष एवं पौत्र अनिल राम के 16 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार के रूप में किया गया है. जबकि 6 माह की पौत्री आंशी कुमारी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि बिजली पोल से राम आशीष राम के घर में गए सर्विस तार शॉर्ट लगने के कारण गिर गई थी.

यह भी पढ़ें:  Hajipur News: शादी में बाधा बना परिवार, प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दे दी जान

मिली जानकारी के अनुसार, बिजली कटा हुआ था, इसी दौरान अरुण राम गिरे हुए तार को देखने जा रहा था. इसी बीच बिजली आ गई. जिससे इसके चपेट में अरुण राम आ गया. उसे देखकर मां शांति देवी और भतीजा अजीत कुमार गया जिससे वह भी इसके चपेट में आ गया. अरुण नाम की पत्नी रिंकू देवी अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लेकर दौड़ी इसके चपेट में वह भी आ गई जिससे बच्चे भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए. स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी को विभूतिपुर सीएससी में भर्ती कराया .जिसमें अजीत कुमार, अरुण राम और शांति देवी को ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अमरनाथ शर्मा ने मृत घोषित कर दिया. 

वहीं गंभीर अवस्था देखकर 6 माह की बच्ची आंशी कुमारी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश था लोगों का आरोप था कि घटना होने के बाद बार-बार कॉल कर बिजली बाधित करने की बातें कहने के लिए कहा जा रहा था. लेकिन कॉल नहीं उठाया गया. जिसके कारण तीनों की जाने गई है. बिजली विभाग द्वारा लापरवाही बरती गई है.

घटना की जानकारी पर पहुंचे विधायक अजय कुमार ने घटना को लेकर दुख जताया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है. इस संबंध में पूछे जाने पर जेई नीतीश कुमार ने बताया कि सर्विस तार गिरने से घटना घटी है. जानकारी पर तुरंत बिजली बाधित कर दिया गया. थाना अध्यक्ष सुनील कुमार जाने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

