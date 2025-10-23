विभूतिपुर में त्रिकोणीय मुकाबला,अजय कुमार, रवीना कुशवाहा और रूपांजली कुमारी के बीच सियासी संग्राम तेज

Bihar Chunav 2025: समस्तीपुर के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होना है. इसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. विभूतिपुर विधानसभा की बात करें तो यहां एक तरफ महागठबंधन से सीपीआईएम उम्मीदवार और वर्तमान विधायक अजय कुमार दूसरी बार इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. जबकि एनडीए ने जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह की पत्नी रवीना कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है. रवीना पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए चुनावी मैदान में खड़ी हैं. वहीं दूसरी ओर विभूतिपुर की पूर्व प्रखंड प्रमुख और जिला भाजपा की महामंत्री अरविंद कुशवाहा की पत्नी रूपांजली कुमारी खुद को एनडीए समर्थित प्रत्याशी बताकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस चुनावी रण को त्रिकोणीय बनाने के भरसक प्रयास में जुटी हैं.

महागठबंधन प्रत्याशी अजय कुमार जहां वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताते हुए और तेजस्वी यादव के विजन एवं वादों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, वहीं एनडीए प्रत्याशी रवीना कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को अपनी ताकत बनाकर जनता के बीच जा रही हैं. महागठबंधन से सीपीआईएम उम्मीदवार और वर्तमान विधायक अजय कुमार का कहना है कि क्षेत्र में एमएलए से जुड़ी समस्याएं कम हैं, अधिकांश समस्याएं सरकार की नीतियों से जुड़ी हुई हैं. दलित बस्तियों में रास्ते की बड़ी दिक्कत है, जो मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के तहत आती है. उनका कहना है कि इस चुनाव में उनके सामने कोई चुनौती नहीं है.

वहीं जेडीयू उम्मीदवार रवीना कुशवाहा का कहना है कि वे विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही हैं. उनका मानना है कि जनता के भरोसे को वे टूटने नहीं देंगी. उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है, और वे उसी जनविश्वास को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में हैं.

वहीं खुद को एनडीए समर्थित बताते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहीं रूपांजली कुमारी का कहना है कि उन्हें इस चुनाव में कोई चुनौती नहीं दिख रही है. जो काम नहीं करते हैं, चुनौती उनके लिए होती है. पिछले दस वर्षों से वे समाज सेवा कर रही हैं. प्रमुख रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं. उन्हें भरोसा है कि जनता उनके काम के आधार पर उन्हें मौका देगी. उन्हें एनडीए कार्यकर्ताओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है. ऐसे में अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है.

