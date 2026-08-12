/समस्तीपुर: एक्सिडेंट होने पर ड्राइवर भागा, लोगों ने समझा शराब है, ट्रक खोला तो... फिर मची लूट

घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसके कारण तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ट्रक बिस्किट कहां से लोड कर निकला था और इसे कहां पहुंचाया जाना था. पुलिस अब ट्रक के नंबर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर इसकी जानकारी जुटाने में लगी है. चालक की तलाश भी की जा रही है. मुसरीघरारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने और उसमें लदे बिस्किट के कार्टन के लूटे जाने की घटना सही है. उन्होंने बताया कि ट्रक पर कितने कार्टन बिस्किट लदे थे और उसमें से कितने कार्टन लोगों द्वारा ले जाए गए, इसकी अभी गिनती नहीं की गई है. गिनती के बाद ही लूटे गए और ट्रक में बचे सामान की सही संख्या स्पष्ट हो सकेगी.