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समस्तीपुर: एक्सिडेंट होने पर ड्राइवर भागा, लोगों ने समझा शराब है, ट्रक खोला तो... फिर मची लूट

समस्तीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ट्रक का एक्सिडेंट होने पर ड्राइवर भाग निकला. इसके बाद लोगों ने समझा कि ट्रक में शराब है, लेकिन चेक करने पर उसमें बिस्किट निकला. फिर क्या था, वहां लूट मच गई.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 12, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:52 PM IST
समस्तीपुर: एक्सिडेंट होने पर ड्राइवर भागा, लोगों ने समझा शराब है, ट्रक खोला तो... फिर मची लूट
Image Credit: समस्तीपुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया ट्रक (जी मीडिया)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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