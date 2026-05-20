पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में करोड़ों रुपये के सोना लूट के तार समस्तीपुर से जुड़े, 2 गिरफ्तार, एक किलो से अधिक सोना बरामद

Samastipur News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सेंको ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों के सोने की डकैती मामले में एसटीएफ, नगर थाना पुलिस और मुफस्सिल थाना पुलिस ने मिलकर दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों की निशानदेही पर करीब 1.118 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतल पट्टी निवासी दिनेश शर्मा के बेटे सुधीर शर्मा और वारिसनगर थाना क्षेत्र के किशनपुर बैकुण्ठ निवासी बिजेन्द्र कुमार सिंह के बेटे अमन कुमार के रूप में की गई है. पुलिस ने इन दोनों को समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड 32 के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी से गिरफ्तार किया.

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बीते 14 मई को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सेंको ज्वेलरी शॉप में 6-7 अपराधियों ने धावा बोला था. अपराधियों ने वहां से करीब 5 किलोग्राम सोने के आभूषण और तीन लाख रुपये नकद लूट लिए थे.

सूचना के बाद एसटीएफ ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए अपराधियों की पहचान की और समस्तीपुर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया.

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटे गए बाकी सोने की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

एसटीएफ के अनुसार, इस पूरी लूट का मास्टरमाइंड वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के चौरज (चेचर) निवासी विजय सिंह का बेटा रोहित सिंह है. रोहित वर्तमान में हाजीपुर जेल में बंद है और उसी ने जेल के अंदर से घटना की साजिश रची थी.

एसटीएफ का कहना है कि उसी के इशारे पर शागिर्दों ने बंगाल में इस वारदात को अंजाम दिया था.