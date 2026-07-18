Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /Samastipur Road Accident: दाह संस्कार में जा रहे थे दो दोस्त, समस्तीपुर में रास्ते में ही थमी सांसें, भीषण हादसे में 2 की मौत

Samastipur Road Accident: दाह संस्कार में जा रहे थे दो दोस्त, समस्तीपुर में रास्ते में ही थमी सांसें, भीषण हादसे में 2 की मौत

Samastipur Road Accident: दलसिंहसराय थाना क्षेत्र महनौया निवासी उमेश साह के पुत्री जुली कुमारी (20) और पगड़ा निवासी उदगार राय के पुत्र गौतम कुमार (32) गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:55 PM IST
Samastipur Road Accident: दाह संस्कार में जा रहे थे दो दोस्त, समस्तीपुर में रास्ते में ही थमी सांसें, भीषण हादसे में 2 की मौत
Image Credit: (Z News) समस्तीपुर में दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत, 2 की मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार में हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत, CM ने पटना जॉय राइड को हरी झंडी दिखाई
Bihar CM Samrat Choudhary1 hr ago
2
Bihar Police2 hrs ago
3
patna news2 hrs ago
4
Ajay Mahto3 hrs ago
5
CM Samrat Choudhary3 hrs ago