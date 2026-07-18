/Samastipur Road Accident: दाह संस्कार में जा रहे थे दो दोस्त, समस्तीपुर में रास्ते में ही थमी सांसें, भीषण हादसे में 2 की मौत

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समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में 18 जुलाई, 2026 दिन शनिवार की दोपहर दलसिंहसराय सीमावर्ती से सटे रसीदपुर एनएच-28 पर हनुमान मंदिर के निकट दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भीषण टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, दो लोग घायल हो गए. घायलों में एक युवती और एक युवक शामिल हैं. जिन्हें दलसिंहसराय के अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.
घटना की जानकारी के अनुसार, दलसिंहसराय थाना क्षेत्र महनौया निवासी उमेश साह के पुत्री जुली कुमारी (20) और पगड़ा निवासी उदगार राय के पुत्र गौतम कुमार (32) गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया. मृतकों की पहचान पगड़ा निवासी पप्पू राय के पुत्र बिरजू कुमार (30) और महनैया निवासी शंकर झा के पुत्र भोला झा (22) के रूप में हुई है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि बिरजू और गौतम दाह संस्कार में जा रहे थे. जबकि, भोला झा और जुली आर.बी. कॉलेज जा रही थीं. दोनों ओर से तेज रफ्तार होने और बीच सड़क पर टक्कर होने की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद स्थानीय लोग और राहगीर पहुंचकर घायलों को उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाया.
मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि दोनों बाइकें एक-दूसरे से टकराई और सवार नीचे गिर गए, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हुई. जबकि, दूसरे की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. घायल युवकों को तत्काल आसपास के लोगों ने अनुमंडलीय अस्पताल भर्ती कराया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. दलसिंहसराय पुलिस अस्पताल पहुंच कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
इस संबंध में मृतक के परिजन का बताना है कि गांव में ही एक की मौत हो गई थी, जिसके लिए दो लड़के बाइक से दाह संस्कार के लिए जा रहे थे, तभी दूसरे बाइक पर सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही बिरजू और शंकर झा की मौत हो गई. मृतक गौतम की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी. उसको दो महीने का बेटा है.