'8 बच्चों के सिर से उठा पिता साया', समस्तीपुर में अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत

Samastipur Road Accident: समस्तीपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. पहली घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में हुई. यहां ससुराल जा रहे एक युवक की अज्ञात वाहन की ठोकर से मौके पर ही मौत हो गई. दूसरी घटना में बारात जा रहे तीन बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की जान चली गई.

पहली घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में ही हुई. जानकारी के अनुसार पटोरी थाना क्षेत्र से एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग मोहीउद्दीननगर बारात जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दो लोग घायल हो गए.

मृतक की पहचान पटोरी थाना क्षेत्र निवासी सुनील महतो के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सुनील महतो टाइल्स मिस्त्री का काम करते थे और उनके पांच बच्चे हैं. घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं.

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वहीं, दूसरी घटना भी समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के मदूदाबाद की है. बताया जा रहा है कि विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के बढौना गांव निवासी भोला सदा बाइक से अपने ससुराल जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार ठोकर मार दी. जहां मौके पर ही भोला सदा की मौके पर ही मौत हो गई.

वह गांव में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनके तीन बच्चे हैं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की पहचान में जुट गई है.

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