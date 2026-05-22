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Samastipur News: भैंस धोने गईं थी दो बहनें, गड्ढे में डूबने से हो गई मौत... छोटी को बचाने उतरी थी बड़ी

समस्तीपुर में नदीनुमा पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो सगी बहनों की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, छोटी बहन को बचाने के दौरान बड़ी बहन भी गहरे पानी में चली गई. घटना वारिसनगर थाना क्षेत्र के शादीपुर बथनाहा गांव की है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 22, 2026, 12:11 PM IST

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Samastipur News: समस्तीपुर में नदीनुमा पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो सगी बहनों की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, छोटी बहन को बचाने के दौरान बड़ी बहन भी गहरे पानी में चली गई. घटना वारिसनगर थाना क्षेत्र के शादीपुर बथनाहा गांव की है. मृतक बहनों की पहचान छेदी राय की 16 वर्षीय बेटी कोमल कुमारी और 10 वर्षीय चंदन कुमारी के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनें गांव के पास स्थित महाराजी चौर गई थीं. जहां पहले जेसीबी से मिट्टी काटे जाने के कारण गहरा गड्ढा बन गया था और उसमें पानी भरा हुआ था.

बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण दोनों बहनें भैंस धोने के लिए वहां गई थीं. इसी दौरान छोटी बहन चंदन कुमारी स्नान करने लगी और अचानक गहरे पानी में चली गई. बहन को डूबता देख बड़ी बहन कोमल उसे बचाने के लिए पानी में उतरी, लेकिन वह भी गहरे पानी में फंस गई और दोनों बहनें डूब गईं. घटना के बाद आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

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करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों बहनों के शव को पानी भरे गड्ढे से बाहर निकाला. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. सूचना मिलने पर वारिसनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. थाना अध्यक्ष ने बताया कि चौर में जेसीबी से गड्ढा किया गया था. उसी गड्ढे में डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. मृतक बहनों के चचेरे भाई ने बताया कि दोनों बहन भैंस धोने गई थी. छोटी बहन का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई. बड़ी बहन बचाने गई तो वह भी डूब गई.

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